Danilo Avelar volta a marcar, Corinthians vence em Itu e espera Ferroviária no mata-mata

Nesta quarta-feira (20), em Itu, o Corinthians venceu o Ituano por 1 a 0 com gol do lateral-esquerdo, Danilo Avelar. Com um time recheado de reservas, o Timão sofreu, mas conseguiu o resultado positivo que lhe garantiu a primeira posição no Grupo C do Paulistão.

O gol não saiu nos primeiros quarenta e cinco minutos, mas não faltou emoção. O Corinthians começou sofrendo pressão do Ituano que chegou duas vezes com perigo logo nos primeiros da partida. Apesar disso, foi o Alvinegro que teve as melhores oportunidades, e por duas vezes, parou na trave com Avelar e Henrique. Clayson também levou perigo e um forte chute cruzado.

A segunda etapa teve Cássio - que completara 400 jogos pelo Corinthians - como seu principal nome. O Ituano finalizou diversas vezes obrigando o goleiro a fazer excelentes defesas. Sentindo a melhora ofensiva do adversário, Carille mexeu na equipe, tirou Boselli e apostou em Love. Além de promover a estreia de Fabrício Oya que substituiu Jadson. Outra mudança foi a saída de Ramiro para a entrada de Pedrinho.

E foi dos pés da joia da base, Pedrinho, que saiu o cruzamento para o gol de Danilo Avelar, de cabeça, uma de suas especialidades. 1 a 0 Corinthians para festa dos mais de 7 mil torcedores presentes no Noveli Junior.

O adversário do Corinthians na fase da quartas de finais será a Ferroviária de Araraquara. A primeira partida será disputada na casa da Locomotiva e o Timão define em Itaquera por ter feito a melhor campanha. Datas e horário para as partidas serão definidos na quinta-feira (21), às 11h, na Federação Paulista de Futebol.