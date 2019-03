Após vitória, Carille revela: ''No caso do Avelar, vai ser um pedido meu para que seja contratado''

Após vitoria sobre o Ituano em jogo válido pela décima segunda rodada do Paulistão 2019,o técnico Fábio Carille deu declarações sobre as possíveis novas inscrições na próxima fase do paulista além de destacar a atuação de Danilo Avelar que fez o gol da vitoria ressaltando que pedira a diretoria a sua contratação em definitivo.

Sobre Avelar, Carille disse que ira pedir a diretoria a contratação em definitivo do lateral esquerdo que tem contrato de empréstimo apenas até 31 de Julho com passe fixado para compra de 1,5 milhões de euros (cerca de 6 milhões de reais).Segundo o treinador, o lateral sempre se manteve regular na equipe e sempre esteve nos planos de Carille desde a sua primeira passagem pelo Corinthians.

"Vai ser um pedido meu. Não sentamos para conversar, mas vou pedir para que aconteça. Se pensa em Arana e Sidcley, mas tem que pensar em futuro. O Avelar tem 30 anos [são 29 na verdade]. No começo não se falou por causa do Carlos, que estava na Seleção, mas no caso do Avelar vai ser um pedido meu para que seja contratado...Eu via esse jogador pela lateral. Fui buscando informações dele na Europa, como jogava, acho que tem todo perfil de ser até quarto zagueiro. Vem sendo um dos mais regulares desde o primeiro jogo, não é nota 10, mas não é nota 4. Sempre 6, 7, fazendo bem a função. Ajuda na bola área ofensiva e defensiva."

Sobre as inscrições para a próxima fase do paulista o comandante declarou que o meia recém contratado Régis será inscrito na competição mas ainda não foi decidido no lugar de quem segundo o treinador,ainda sobre o elenco ele disse sobre alguns jogadores que não vem sendo utilizados receberem propostas e sondagens de outras equipes.

""Sim, o Régis vai entrar, ainda vamos decidir no lugar de quem. Há clubes interessados nos jogadores que não estão sendo usados."

Sobre o retorno de Gustavo para o jogo contra a Ferroviária, Carille disse que o retorno é muito provável mas não esta definido.

"Pode ser, vamos ver, vou procurar saber amanhã (quinta-feira) como foi o trabalho dele hoje. Mas a possibilidade é grande."

Ao falar sobre o mata-mata, o treinador elogiou as equipes do interior paulista e destacou o nível maior em relação a última temporada.

"As quartas de final vão ser muito legais, os times do interior estão num nível melhor do que no ano passado, as equipes que mantiveram peças do ano passado. Vai ser uma reta final bem legal. Eu vejo os grandes buscando ainda o melhor futebol."