Cruzeiro resolve na primeira etapa, vence Caldense e confirma vice-liderança do Mineiro

O Cruzeiro derrotou a Caldense por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (20), no Mineirão, pela 11ª rodada do Campeonato Mineiro. Com gols marcados por David, o nome do jogo que teve participação nos três gols, Marquinhos Gabriel e Fred, a equipe celeste terminou a primeira fase de maneira invicta.

Com o resultado, o time estrelado soma 25 pontos e permanece na segunda colocação. Do outro lado, Veterana perdeu uma posição está na sexta, com 13.

Domínio Celeste

Assim que a bola rolou, a Raposa já deu trabalho para Omar. Em boa troca de passes, Robinho cruzou na medida para Fred, que desviou de cabeça. A bola ia morrer no ângulo, mas o goleiro da Veterana fez grande defesa. Após o lance, o time da casa começou a pressionar pelo lado direito. Aos 8’, Marquinhos Gabriel enfiou para Edílson, que cruzou no meio da área. David tentou cabecear. Em bate e rebate na área, o atacante ficou com a sobra e escorou para o fundo das redes.

A Veterana chegou com perigo aos 24 minutos. Júlio recebeu na entrada da área e bateu cruzado. No entanto, passou por cima da meta de Fábio. Com espaço para atacar, Dodô lançou David pela esquerda. O camisa 11 se livrou da marcação e tocou para trás. Marquinhos Gabriel batendo de primeira, acertando o ângulo.

Seis minutos depois, a equipe cinco estrelas matou o jogo em boa troca de passes. David partiu em velocidade, invadiu a área e deixou para Robinho na meia-lua. O meia rolou para Fred, que finalizou no meio das pernas de Omar.

Ritmo lento

Na segunda etapa, o Cruzeiro investiu nas jogadas de contra-ataque. O time de Poços de Caldas não conseguiu ser efetiva na parte ofensiva e não chegou a assustar Fábio, já que os arremates iam para fora.

Mesmo com a intensidade reduzida, a Raposa quase ampliou na reta final. Aos 43', Edílson lançou na área, Marquinhos Gabriel chutou de canhota, mas Omar colocou para escanteio. Na cobrança de Robinho, Léo cabeceou e o goleiro salvou.

Como fica?

Pelas quartas de final, o Cruzeiro irá enfrentar o Patrocinense, em partida única a ser realizada no Mineirão. Já a Caldense visita o América-MG. Caso o resultado termine em empate, a vaga será disputada nos pênaltis.