Com desfalques, Fluminense encara Antofagasta em busca da classificação no Chile

Depois de empatar sem gols no Maracanã, o Fluminense vai encarar o Antofagasta na casa do adversário mirando a segunda fase da Sul-Americana.

O Flu jogará por um empate com gols ou uma vitória nesta quinta-feira (21), no Estádio Regional Calvo y Bascuñan, às 19h15. Em caso de novo 0 a 0, a vaga será decidida nos pênaltis. Com bom retrospecto recente no exterior, o clube das Laranjeiras deve encarar casa cheia, já que 12,5 mil ingressos, dos 16 mil colocados à venda, foram vendidos.

Desfalques

O técnico Fernando Diniz tem problemas para escalar o time nesse jogo decisivo, principalmente na zaga. Sem poder contar com Digão machucado, Léo Santos já inscrito pelo Corinthians e Nino que não foi inscrito a tempo, o comandante testou Frazan, no último treino, como companheiro de Matheus Ferraz. Além desses três, os meias Paulo Henrique Ganso e Allan também não estão inscritos para essa primeira fase.

Em coletiva, Diniz comentou ainda ter dúvidas em relação a escalação, mas deve seguir o que foi treinado no último treino antes do jogo já no Chile. Com isso, a tendência é de que o Time de Guerreiros vá a campo com Rodolfo; Gilberto, Matheus Ferraz, Frazan e Caio Henrique; Airton, Bruno Silva e Daniel; Everaldo, Luciano e Yony

Final

Considerado pequeno no Chile, o Antofagasta disputa seu primeiro campeonato internacional e encara o confronto com o Fluminense como uma "Final de Copa do Mundo", segundo seu técnico Gerardo Ameli.

A única alteração na equipe em relação ao jogo no Brasil, pode ser a entrada do meia Eduardo Bello. Com isso, os chilenos devem ir a campo com Hurtado; Fierro, Astaburuaga, Delfino e Peñallino; Sandoval, Rojas e Collao; Jason Flores (Eduardo Bello), Figueroa e Felipe Flores

Vale destacar que o Antofagasta é apenas o 12º colocado no campeonato local e não ganha em casa desde 30 de setembro de 2018, período no qual empatou quatro jogos e perdeu um.