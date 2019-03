Sereias da Vila vencem o Corinthians no Parque São Jorge

A segunda rodada do Brasileiro Feminino já teve um clássico de tirar o fôlego. Trata-se de um Corinthians x Santos. As duas melhores equipes da competição e coloca em frente as campeãs de 2017 e 2018.

Na primeira rodada, as duas equipes venceram. O Corinthians por 4 a 1 diante da Ponte Preta e as Sereias ganharam de 3 a 0 do Foz de Cataratas.

O jogo começou equilibrado e com pressão maior da equipa do Corinthians, que pressionava bem a posse de bola e atrapalhava as jogadas da Sereias pelo meio. O primeiro lance perigoso veio de um chute de Gabi Zanotti, mas Kemelli saiu bem e defendeu.

Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

O Corinthians continuava apostando na velocidade de suas atacantes, mas quem abriu o placas foram as Sereias, aos 43 minutos do primeiro tempo. Glaucia foi carregando a bola desde o meio campo e chutou de fora da área, a bola desviou na defesa corinthiana e entrou pro fundo do gol.

Aos 4 minutos da etapa complementar, Zanotti lançou para Adriana que saiu na cara da goleira e para confundi-lá, tocou para Millene apenas colocar no fundo da rede, empatando o jogo no Parque São Jorge.

Aos 15 minutos, Maurine encontrou Glaucia livre de marcação e a camisa 25 do teve o trabalho de colocar pro fundo da rede. Marcando o seu 3º gol na competição.

Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

Ainda aos 31 minutos em ótima jogada de Adriana e Millene, saiu o segundo gol corintiano, mas a bandeirinha já havia sinalizado o impedimento e incendiou mais o jogo. O Corinthians teve mais esperança aos 37 minutos, após expulsão da jogadora Carol Arruda, que levou o segundo amarelo na partida.

Na próxima terça-feira (26), o Corinthians recebe as meninas do Internacional às 15h30. Já as Sereias jogam na quinta-feira (28), diante do São Francisco, às 15h.