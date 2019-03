Com tranquilidade, Inter vence e enfrentará novamente o Novo Hamburgo nas quartas do Gaúcho

No encerramento da fase de classificação do Campeonato Gaúcho, o Internacional derrotou o Novo Hamburgo no Beira-Rio, 2 a 0, gols de Guilherme Parede e Wellington Silva. O Colorado terminou na vice-liderança com 22 pontos e enfrentará novamente o Nóia, que terminou na 7ª colocação, com 15 pontos, nas quartas de final.

A tônica do jogo foi o controle dos donos da casa. Porém, nos 10 minutos iniciais, o Inter finalizou apenas uma vez, e não levou perigo. Aos 11, Pottker perdeu uma grande chance, parando em um milagre de Gustavo, após completar a cobrança de falta de D'Alessandro. O Novo Hamburgo assustou quatro minutos depois, quando Marcelo Lomba fez uma defesa impressionante na finalização desviada de Neuton.

Aos 25, D'Alessandro recebeu de Parede e chutou forte, para boa defesa de Gustavo. Três minutos depois, Pottker reclamou de um possível pênalti, mas o árbitro mandou a partida seguir, para desespero do colorado. Aos 30, o camisa 18 fez uma grande jogada e rolou para o argentino chutar colocado e a bola tirou tinta da trave. Até o intervalo, o Inter criou apenas mais uma chance, na finalização de Parede por cima do gol.

Na volta do intervalo, o Colorado começou com tudo. Aos 2, Sóbis arriscou forte e Gustavo defendeu. Quatro minutos depois, o placar foi aberto: o próprio Sóbis cobrou escanteio na cabeça de Guilherme Parede, na primeira trave, que subiu mais alto e tocou para o fundo do gol, Inter 1 a 0.

Após o gol, os donos da casa permaneceram com a posse de bola, mas a partida foi mais administrada pelos comandados do Odair, do que mais intensa. Após as mudanças, incluindo a de D'Ale que pediu para sair após sentir dores na coxa, o Inter só voltou a finalizar com perigo aos 37, mas Gustavo defendeu o chute de Sóbis.

No fim, ainda deu tempo de um jogador que entrou durante a partida pudesse resolver o jogo: aos 40, Wellington Silva aproveitou o rebote e chutou forte para marcar o segundo gol do Colorado, que garantiu a vice-liderança e o reencontro das duas equipes nas quartas de final.