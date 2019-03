Náutico vence Vitória com tranquilidade e se classifica à semifinal do Pernambucano

O Náutico enfrentou o Vitória das Tabocas na noite desta quarta-feira (20), pelas quartas de finais do Campeonato Pernambucano. No estádio dos Aflitos, os alvirrubros não tiveram dificuldades e venceram facilmente por 3 a 0. Assis e Luiz Henrique no primeiro tempo deixaram o Timbu sossegado no jogo. Wallace Pernambucano fechou o placar na etapa final.

Etapa inicial recifense eficaz

O primeiro tempo começou com o Náutico em cima, marcando o primeiro gol aos 13 minutos após bela cobrança de falta do lateral-esquerdo Assis. O Timbu continuou criando jogadas, até que o meia Luiz Henrique, aos 27 minutos do primeiro tempo, após lindo passe do atacante Odilávio, recebeu livre na frente do goleiro adversário e marcou o segundo gol do Timbu.

No final, o Náutico ainda teve duas chances de marca. Após belo passe do Luiz Henrique, Robinho saiu na cara do goleiro, mas o zagueiro adversário chegou travando colocando para escanteio. No lance seguinte, o goleiro Dida fez uma bela defesa na cabeçada do atacante Thiago.

Ainda teve tempo para mais. Aos 42 minutos do, após outro belo passe do meia Luiz Henrique, Thiago recebeu na entrada da área e chuta cruzado, passando perto do gol. Ainda no primeiro tempo, o goleiro Dida fez uma bela defesa no chute de Danilo Pires e no rebote, Robinho acertou o travessão. Um período inicial de domínio total do clube alvirrubro, criando várias chances no ataque e seguro na defesa.

Administrando

No segundo tempo, o jogo começa frio devido ao Náutico já ter construído o placar no primeiro tempo. Até que aos 28 minutos, Thiago sofre pênalti cometido por Romário, onde o atacante Wallace Pernambucano converte e faz 3 a 0 para o Náutico. Aos 32 minutos, o Vitória chega pela primeira vez no jogo, Gabriel recebe dentro da área do Timbu e chuta cruzado. Bruno faz uma bela defesa com os pés mandando para escanteio.

Perto do final do jogo, Wallace Pernambucano ainda teve uma ótima oportunidade para marcar seu segundo gol, após roubada de bola no meio, o atacante carrega até dentro da área e finaliza em cima do goleiro Dida.

Após a vitória, Náutico espera o vencedor do confronto entre Santa Cruz e Afogados da Ingazeira, que se enfrentam na próxima quarta-feira no estádio do Arruda, às 19h15.