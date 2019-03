Felipão comemora vitória, mas critica regulamento: "Inscrever 26 jogadores é bobagem"

O Palmeiras venceu seu último compromisso pela fase de grupos do Campeonato Paulista 2019. A vitória por 1 a 0 em cima da Ponte Preta confirmou, além da vantagem de decidir as quartas de final contra o Novorizontino (pelo terceiro ano seguido) em casa, a segunda melhor campanha da primeira fase do torneio.

Durante a coletiva de imprensa o técnico Luiz Felipe Scolari exaltou a classificação geral da equipe e comentou sobre o uso do VAR a partir da próxima fase.

"A minha expectativa sobre o VAR é que ele se comporte da forma que todos nós esportistas queremos, com bastante cuidado, conhecimento, e que eles possam realmente, em grupo, reforçarem e se ajudarem de tal forma que nós tenhamos menos erros de arbitragem. Para isso claro que as vaidades tem que ser deixadas de lado, eles sabem disso, tem que ter uma equipe bem unida, organizada, e que se definam quais os critérios."

Felipão completou falando do sistema defensivo Alviverde, dono da melhor defesa do campeonato com apenas cinco gols sofridos em 12 jogos.

"É uma situação que a gente trabalha bastante, vem desde o ano passado intensificando o sistema de cobertura, sistema de marcação, uma série de detalhes que fazem do Palmeiras uma equipe competitiva e bem estruturada, principalmente quando não temos a bola. Os jogadores trabalham nos treinamentos para corresponder e tem correspondido."

Prass será o titular

Sabendo que não contará com Weverton no gol palmeirense, Felipão afirmou que Fernando Prass será o dono da meta na próxima fase.

"É o Prass que vai jogar, por isso ele jogou hoje. Por um aspecto de revezamento o Jaílson iria jogar no jogo passado, mas nós tivemos um problema com ele, e jogou o Weverton. Para ter este ritmo, o Prass vai jogar."

Trocas para a próxima fase

O técnico do Palmeiras confirmou à imprensa que pretende fazer duas trocas para a próxima fase. Uma será o zagueiro Juninho, que não tem o substituído definido. A outra será Arthur Cabral no lugar do lesionado Deyverson, que ficará cerca de três semanas fora dos gramados. Scolari aproveitou a ocasião para comentar sua opinião sobre a inscrição de jogadores no campeonato.

"Já falei dez vezes e vou falar pela décima primeira, o número de 26 inscritos é uma bobagem muito grande, pois se nós tivéssemos 30 não teria problema nenhum, porque nas outras competições são sempre 30 para mais, só a Federação que acha que tem que ser 26. Penso que para o ano que vem, quando o Palomeiras for discutir não deve aceitar, ou se aceitar faz uma situação diferente, mas vou inscrever o Juninho e o Arthur, vou procurar com que os jogadores que saiam entendam que isso é o Palmeiras, nós somos um grupo e dentro desse grupo temos que ter as possibilidades bem definidas e que sejam aceitas por todos, porque somos um grupo. Ou ganhamos juntos, ou perdemos juntos.

Carlos Eduardo vira preocupação

Questionado sobre a lesão sofrida por Carlos Eduardo ainda no primeiro tempo da partida, Felipão afirmou estar com receio de perder o atleta.

"Ele foi batido no tornozelo, amanhã faz uma ressonância e agente não sabe ainda. Em princípio deu um pouco de medo porque é tornozelo, mas tomara que não seja nada e que a gente possa contar com ele já no próximo jogo."