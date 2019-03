No sufoco, São Paulo empata com São Caetano e se classifica para as quartas de final do Paulistão

O São Paulo enfrentou, nesta quarta-feira (20), o São Caetano, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista, a última da fase de grupos. As equipes empataram por 1 a 1.

No primeiro tempo, as oportunidades mais importantes foram do Azulão, que dominou a partida. O Tricolor apresentou dificuldades e não conseguiu criar chances reais de gol.

Aos cinco minutos, Capa recebeu a bola na linha de fundo e tentou a dividida com Bruno Alves, mas caiu no primeiro contato que teve com o zagueiro. Os jogadores pediram pênalti, mas o árbitro Luiz Flávio de Oliveira mandou seguir.

Igor Gomes recebeu na linha de fundo e cruzou, mas a bola bateu no rosto de Alex Reinaldo e o lateral-direito precisou ser atendido dentro de campo, aos 13 minutos.

Logo em seguida, Minho recebeu no campo de ataque e passou pela zaga são-paulina. O atacante encheu uma bomba e a bola passou bem perto do gol.

Aos 21, Capa recebeu lançamento por trás da zaga e invadiu a grande área. O jogador chutou de esquerda, mas a bola foi para fora.

No minuto seguinte, Reinaldo, em cobrança de escanteio, cruzou na área. Gonzalo Carneiro cabeceou, marcando para o São Paulo, mas o atacante estava em condição de impedimento e o gol foi anulado.

Tiago Volpi salvou o Tricolor Paulista aos 24 minutos. Após lançamento de Mezenga, Esley saiu cara a cara com o goleiro, que fez uma linda defesa.

Três minutos depois, a bola sobrou na entrada da área são-paulina e Pablo, do São Caetano, encheu o pé, mas finalizou para fora.

Aos 43, Antony recebeu cruzamento e dominou a bola na pequena área. O jogador chutou, mas o goleiro Luiz Daniel defendeu.

Após o término da primeira etapa, a torcida do São Paulo vaiou o time na saída de campo, por conta do mau futebol apresentado pela equipe.

O Tricolor melhorou o rendimento no segundo tempo do jogo. No começo da etapa, Pablo encheu o pé na entrada da grande área, mas a bola explodiu na marcação do São Caetano.

Everton Felipe avançou pelo campo de ataque, aos 13 minutos, invadiu a grande área e chutou no gol do Azulão, mas Luiz Daniel fez uma grande defesa, mandando para escanteio.

Antony conseguiu abrir o placar para o Tricolor do Morumbi aos 24 minutos, marcando seu primeiro gol pela equipe profissional. O atacante recebeu na direita, ajeitou e bateu colocado. Capa desviou a bola e o goleiro não conseguiu alcançar.

Quatro minutos depois, em lance polêmico, Antony conseguiu roubar a bola na área do adversário e estava saindo cara a cara com o goleiro, mas o juiz marcou falta.

Aos 41, Pablo empatou para o São Caetano. O jogador recebeu a bola na entrada da área e finalizou de primeira, deixando tudo igual.

Com o empate, o São Paulo conseguiu a classificação para as quartas de final do Paulistão. Em contrapartida, o Azulão foi rebaixado para a série A2 do campeonato.