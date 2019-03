Antony se diz feliz com o gol feito, mas alerta: "Não podemos viver de empate e derrota"

O São Paulo empatou com o São Caetano por 1 a 1, com gol de Antony para o Tricolor e Pablo para o time do ABC, na noite desta quarta-feira (20). O empate deu a classificação para o São Paulo, já o São Caetano foi rebaixado.

Após balançar as redes, Antony falou com a imprensa. Ele se mostrou feliz com o carinho da torcida e com o tento, mas ligou o alerta para a situação da equipe.

"Eu fico feliz pelo reconhecimento da torcida, mas não podemos viver de empate e derrotas. Temos que trabalhar mais. A partir do momento que eu subi foi união total, todo mundo igual, fico feliz pela campanha que venho fazendo. Todos os atletas me receberam super bem, me deram confiança."

Depois do jovem, foi a vez de Hudson falar. O volante disse que o desempenho do time está abaixo e justificou.

"A gente sabe que estamos muito abaixo do que podemos. Nosso time teve um planejamento que foi quebrado início da temporada. O time está sentindo isso. Temos que melhorar muito ainda."

Raí não escapou dos microfones. O executivo de futebol foi perguntado sobre a polêmica que envolve o goleiro Jean e o técnico Mancini.

“Tivemos uma conversa, ele [Jean] já havia tido indisciplina. Foi um momento tenso do grupo, a gente sabe que acontece. Ele acabou ainda não reconhecendo. Cabe a ele recuperar o seu espaço. Cabe a ele se dedicar, ter bom comportamento respeitar a hierarquia [para voltar]. Damos apoio ao Mancini."