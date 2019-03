Mancini fala sobre polêmica e descarta richa: "Nunca tive problema com o Jean"

O São Paulo enfrentou e empatou, por 1 a 1, o São Caetano na noite desta quarta-feira (20). Após o jogo, o técnico Vagner Mancini falou com a imprensa. Sem poder ser diferente, o primeiro assunto foi a polêmica com o goleiro Jean. O jovem fez um desabafo em sua rede social falando que o técnico não o tratava igual aos outros companheiros.

"No dia do jogo tivemos essa dificuldade a mais dessa nota que foi soltada (do Jean) também para tumultuar. Ele é atleta do São Paulo. Está à parte por decisão dele, não minha e nem da diretoria. O atleta pediu para ficar separado do grupo. Quando voltar à diretoria e dizer que quer jogar, a gente senta e analisa."

Ele ainda desmentiu o arqueiro, que insinuou que o professor o tratava mal por conta dos antigos clubes (Jean veio do Bahia e Mancini do Vitória).

"Nunca tive problema nenhum com Jean. Já dirigi mais de 10 equipes. Acho que ele estava falando do Ba-Vi, mas nunca tive problema com ele. Quando cheguei, foi um dos primeiros que cumprimentei."

Mancini ainda comparou esse tumulto com a polêmica com Carneiro: "A diferença entre o Carneiro e o Jean foi que o Carneiro pediu desculpas a partir do momento em que foi chamada a atenção dele, pediu para voltar a treinar. Por isso as sanções diferentes", contou.

O professor falou pouco sobre a partida, mas deu sua opinião sobre o desempenho da equipe. “O jogo de hoje foi muito ruim, cansou a gente de assistir.”

Por fim, ele respondeu sobre uma possível liberação de Nenê para jogar no final de semana: "Acho que dificilmente vamos ter a liberação do Nenê para o fim de semana. Acho que ainda leva cerca de dez dias", disse.