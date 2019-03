Valentim aprova estreia de Tiago Reis como titular pelo Vasco: “Aproveitou a oportunidade”

O volante Bruno Silva foi a grande novidade na escalação do Vasco na partida desta quinta-feira (21), diante do Resende. Mas foi Tiago Reis, o nome da partida, jogador revelado na base do Gigante da Colina marcou seu primeiro gol nos profissionais.

Sobre a renovação do volante, que tem contrato até o fim de abril, Alberto Valentim falou sobre o interesse de contar com o atleta para o resto da temporada.

“A diretoria do Vasco vai fazer o melhor para que o Vasco fique forte. Tenho certeza que vamos conversar sobre isso aí. O Alexandre está à frente, atento a todos os jogadores do elenco para continuarmos fortalecendo o Vasco na temporada toda”.

O treinador Cruz-Maltino também ressaltou a importância do atleta já em 2018, antes de sofrer uma grave lesão no pé direito, na reta final do Campeonato Brasileiro.

“O Bruno era assim no ano passado também. Nós o perdemos num momento importantíssimo na classificação. Ele era esse jogador aí. Teve uma fratura. O que vocês viram no jogo é o que ele treina. O jogador precisa de ritmo de jogo, estar bem treinado. Ele vinha ganhando minutos nos treinos. Queria que ele alternasse com o Lucas Mineiro essa saída de bola para que déssemos qualidade”.

O jovem atacante Tiago Reis teve sua primeira oportunidade como titular correspondendo com um gol, e Alberto Valentim comentou sobre suas características dentro do esquema do Vasco.

“Essa mobilidade, ele tem métodos de fazer diagonais curtas, vir buscar bolas mais perto do camisa 10. Não é muito de cair de beirada como centroavante, mas essa vinda central ele faz. Jogador que finaliza bem e aproveitou hoje bem a oportunidade”.

Na próxima partida, o Vasco enfrenta o Bangu, sábado (23), às 19h, pela última rodada da Taça Rio. A partida acontece em São Januário.