Flamengo lança nova camisa com tecnologia antipirataria e planeja estrela-lá contra Fluminense

O Flamengo anunciou nesta sexta-feira (22), junto com a Adidas, a nova camisa número um para a temporada 2019. O clube avalia a possibilidade de estrear o novo manto diante dos torcedores, na partida contra o Fluminense, pela Taça Rio no domingo (24).

O produto conta com uma novidade, a tecnologia antipirataria, que consiste na palavra "MENGO" que estará exposta nas listras vermelhas. De acordo com a fornecedora, o detalhe em 3D dificultará as falsificações das camisas. Além disso, a camisa tem listras mais finas e que se prolongam até as mangas.

O clube iniciará as vendas em suas lojas e site oficias a partir desse sábado (23), com o custo de R$249,99 no modelo masculino, e R$229,99 feminino e infantil. Até o dia 30 deste mês, as vendas serão exclusivas das lojas oficiais do Flamengo.