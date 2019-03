Everaldo festeja vitória pela Sul-Americana e Yony exalta entrega do Fluminense

O Fluminense confirmou sua classificação à segunda fase da Copa Sul-Americana na noite desta quinta-feira, 21, após bater o Antofagasta fora de casa. O Tricolor, que havia empatado por 0 a 0 no jogo de ida, foi até o Chile e sob os comandos de Everaldo e Luciano, triunfou pelo placar de 2 a 1. Apesar do resultado positivo, o Time de Guerreiros exibiu algumas falhas no setor defensivo e ainda desperdiçou um pênalti, no qual, cobrado pelo camisa 18.

Melhor jogador da partida, Everaldo iniciou os trabalhos para o time visitante, que saiu na frente logo aos 17 minutos da primeira etapa. Além disso, o camisa 37 iniciou a jogada do segundo gol e ficou responsável por ser o jogador mais agudo, criando outras boas chances para o Flu. Através deste panorama, o atacante refletiu sobre o panorama da partida e mostrou felicidade ao assegurar a vaga na próxima fase da competição internacional:

“Esperávamos as dificuldades, não seria um jogo fácil. Com o apoio do torcedor, viriam para cima. Suportamos a pressão e fizemos os gols na hora certa para conseguir a classificação”, afirma.

Ele continua: ”Conseguimos classificar, uma classificação muito importante. Sabíamos que não seria fácil. Agora é voltar para o Brasil, descansar e disputar o clássico no domingo. Feliz demais pela classificação”, finalizou.

Não muito diferente do nível apresentado pelo autor do primeiro gol tricolor, Yony Gonzalez também teve sua participação de forma importante no confronto diante dos chilenos. Responsável por duas assistências para os dois gols, o camisa 11 deu prosseguimento à boa temporada e ressaltou o espírito de luta da equipe.

"Tive a oportunidade de jogar vários torneios internacionais. É um torneio difícil. Todas as equipes se preparam. Tem que dar tudo no campo, ninguém ganha nada no campo. Fizemos isso desde o primeiro minuto e conseguimos e resultado. A equipe está feliz por isso", comenta.

O Fluminense volta a campo diante do Flamengo, no próximo domingo, 24, pela última rodada da Taça Rio, às 16h, no Maracanã. Vale ressaltar que a equipe já está classificada para as semifinais do segundo turno do campeonato carioca, e sob esta circunstância, o elenco titular de Fernando Diniz poderá ser poupado.