Vasco e Bangu duelam visando classificação para semifinal da Taça Rio

Vice-líder do grupo B e líder do grupo C, respectivamente, Vasco e Bangu fazem duelo em busca de uma vaga nas semifinais do Taça Rio. Cruz-Maltino se recuperou na última partida diante do Resende, enquanto o Alvirrubro vem de vitória sobre o Americano.

A partida está marcada para este sábado (23), às 19h, no Estádio de São Januário. A partida é válida pela última rodada do segundo turno do Campeonato Carioca.

Recuperado, Vasco só depende de si para se classificar

Gigante encara Bangu dependendo apenas de suas forças para garantir vaga entre os quatro semifinalistas da Taça Rio. Campeão da Taça Guanabara, a equipe comandada pelo técnico Alberto Valentim já tem vaga garantida na semifinal do Campeonato Carioca.

Autor do segundo gol na vitória sobre a Cabofriense e seu primeiro com a camisa do Vasco, Bruno César falou sobre a responsabilidade de ser o camisa 10.

“Acho que fica um sentimento de quando vai sair o primeiro gol e agora tira um peso das costas. Estava trabalhando para isso, mas o importante foi o Vasco vencer. Ainda bem que saiu antes do Brasileiro, que tem mais responsabilidade”.

Yago Pikachu é desfalque. O atacante sofreu uma concussão no treino de sexta-feira (22) e vai cumprir o protocolo para choques de cabeça, por isso não joga. Em compensação, Maxi López retorna após ter sido liberado para audiência na Italia.

Provável escalação: Fernando Miguel, Cáceres, Werley, Leandro Castan, Danilo Barcelos; Raul, Lucas Mineiro; Rossi, Bruno César, Marrony e Maxi López. Técnico: Alberto Valentim.

Embalado, Bangu busca manutenção da liderança diante do Vasco

Líder do grupo C com 12 pontos, alvirrubro dirigido por Ado vive grande momento e espera coroá-lo com uma classificação para as semifinais da Taça Rio.

Vice-artilheiro do Campeonato Carioca, ao lado de Luciano e Yony González, Anderson Lessa comentou momento que vive a equipe e projetou restante da temporada.

“Estamos felizes com o momento que o clube vem vivendo. Costumo dizer que temos um grupo vencedor, que não se acomoda e pensa em conquistar mais e mais. Com a vaga no Brasileiro garantida, seguimos com nossos objetivos de fazer história com a camisa do Bangu, brigando por títulos e conquistando coisas grandes”.

Provável escalação: Jefferson Paulino, João Lucas, Rodrigo Lobão, Anderson Penna e Dieyson; Felipe Dias, Marcos Júnior, Felipe Adão e Tchô; Yaya Banhoro e Anderson Lessa. Técnico: Ado Souza.