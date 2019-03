Com polêmicas no VAR, Novorizontino e Palmeiras empatam nas quartas do Paulista

Fernando Prass; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Bruno Henrique, Felipe Melo e Ricardo Goulart; Gustavo Scarpa (Felipe Pires, intervalo), Dudu e Borja (Arhur Cabral, intervalo). Técnico: Luiz Felipe Scolari

palmeiras : Fernando Prass; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Bruno Henrique, Felipe Melo e Ricardo Goulart; Gustavo Scarpa (Felipe Pires, intervalo), Dudu e Borja (Arhur Cabral, intervalo). Técnico: Luiz Felipe Scolari

O Palmeiras enfrentou o Grêmio Novorizontino, neste sábado (23), em jogo de ida válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A partida aconteceu no Estádio Jorge Ismael De Biasi e as equipes empataram por 1 a 1.

Logo no início do primeiro tempo, o Verdão quase abriu o placar. Dudu lançou para Borja, na grande área, que ganhou do marcador e chutou, mas o goleiro fez a defesa.

Aos 10 minutos, Dudu cruzou para Antônio Carlos, que desviou para a segunda trave. Borja acertou a bola, mas cabeceou mal e perdeu a chance de marcar.

O ritmo e a qualidade de jogo foram caindo. O Palmeiras começou a ter dificuldades para criar jogadas ofensivas e o Novorizontino passou a jogar mais fechado, aguardando uma oportunidade de contra-ataque.

Felipe Marques recebeu a bola, aos 18 minutos, e bateu de direita, mas o chute foi para fora. Alguns minutos depois Everton Sena recebeu cruzamento e subiu para cabecear, mas a bola foi para as mãos de Fernando Prass.

Foi em uma falha da defesa Alviverde, aos 38, que o Tigre conseguiu marcar. O zagueiro Antônio Carlos entregou a bola de graça e Murilo Henrique aproveitou a chance, chutando de fora da área, em lance que gerou polêmica, pois, ao fazer o domínio, a bola bateu no braço do jogador. Prass espalmou para o meio da área e Cléo Silva apareceu sozinho para abrir o placar para o dono da casa. O árbitro Raphael Claus, para reinicar a partida, aguardou a confirmação do árbitro de vídeo, que considerou legal o gol.

Quatro minutos depois, Jean Patrick quase fez o segundo. O jogador aproveitou um rebote na entrada da área e chutou, mas a bola foi para a fora, passando muito perto do gol palmeirense.

O Palmeiras iniciou a segunda etapa ainda tendo dificuldades na criação. Mas, no final do jogo, foi achando mais espaços e conseguiu criar chances de gol.

Aos 9 minutos, Danielzinho cruzou a bola na área e Antônio Carlos desviou com o braço. O árbitro, após consultar o VAR, marcou pênalti para o Novorizontino. Na cobrança, Murilo Henrique bateu no canto de Fernando Prass, que saltou e fez uma defesa espetacular, salvando o Verdão.

Aos 21, o visitante conseguiu empatar. Marcos Rocha cruzou na área e Felipe Pires furou o chute, mas Arthur Cabral, em sua estreia com a camisa do Palmeiras, dominou, girou e bateu, deixando tudo igual.

O Tigre assustou o adversário aos 30 minutos. Paulinho bateu direto no gol, mas Prass defendeu e salvou a equipe palmeirense mais uma vez.

No minuto seguinte, a bola sobrou para Antônio Carlos na área do Novorizontino. O zagueiro chutou de primeira, mas o goleiro defendeu. Em seguida, recebeu novamente, mas a bola pegou na trave.

Aos 36, Marcos Rocha cruzou para Dudu, que estava livre de marcação, mas o atacante pegou mal na bola e chutou para fora. Três minutos depois, o lateral-direito cruzou novamente para Dudu, mas o jogador foi travado na finalização. No rebote, Arthur Cabral chegou para marcar, mas também foi travado.

Com o resultado, o Palmeiras precisa da vitória no jogo de volta para conseguir avançar para a semifinal. As equipes se enfrentarão novamente na próxima terça-feira (26), no Pacaembu.