Santos e Red Bull se enfrentam no Pacaembu no primeiro jogo das quartas de final do Paulistão

Santos e Red Bull irão se enfrentar às 19h30 no estádio do Pacaembú para o primeiro duelo da fase mata-mata do campeonato Paulista. O Alvinegro Praiano vacilou na última rodada e perdeu de 4 a 0 para o Botafogo-SP e o Toro Loko conseguiu uma vitória de 2 a 1 diante do Guarani, com esses resultados, o time de Campinas conseguiu ficar sem segundo lugar na classificação geral e com o poder de decidir em casa, na próxima terça-feira (21).

Santos



O time de Sampaoli vem passando por problemas extra-campo, como salários atrasados e isso vem refletindo em campo: nos últimas três jogos, foram duas derrotas e um empate. Mas conforme afirmou V. Ferraz em entrevista coletiva na sexta-feira, esse fator não irá atrapalhar o Santos e será a melhor partida do Peixe nessa temporada.

”Eu estou torcendo para que a diretoria não pague até amanhã para, se a gente vencer o RB amanhã, os caras não falarem: "Foi só pagar e ganharam o jogo". Estou sendo sincero, não gostaria de receber até amanhã, independentemente de a gente ganhar ou não. Podermos vencer sem receber os salários. Uma coisa que eu não sou é mercenário. O que dá para se falar é que amanhã vocês verão a melhor versão do Santos – Declarou Victor Ferraz.

O Santos conta com o apoio de sua torcida hoje no Pacaembú, para espantar a má fase e poder ir com tranquilidade para o jogo de volta.

Provável time do Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, Felipe Aguilar, Luiz Felipe e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Rodrygo. Técnico: Jorge Sampaoli.

Red Bull

O time sensação do campeonato é comandando pelo técnico Antonio Carlos Zago, tem o melhor ataque da competição com 19 gols e uma invencibilidade diante dos grandes. O time está invicto há dez rodadas e querem continuar com bons números para avançar no campeonato.

Caso aconteça a classificação na próxima semana, será a primeira vez que o Red Bull irá conseguir esse feito e todos estão com grandes expetativas para o jogo que acontece neste sábado.

Uma curiosidade é que o volante Jobson, que é destaque no time do Red Bull, pode defender o Santos após o Paulistão. O jovem de 23 anos interessa para a vaga de Jean Lucas, que deve retornar ao Flamengo e no contrato não tem a opção de compra do garoto.

Provável escalão Red Bull: Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Rafael Carioca; Jobson, Uillian Correira e Bruno Tubarão; Claudinho (Deivid), Ytalo e Roberson (Léo Castro ou Osman)

Técnico: Antônio Carlos Zago