Ceará, CRB e Náutico vencem na Copa do Nordeste; Fortaleza se classifica antecipadamente

Hoje o dia foi agitado na Copa do Nordeste. Pela sétima e penúltima rodada da fase de grupos da competição, dez equipes entraram em campo. Cinco jogos ao total. Neles, Ceará, CRB e Náutico saíram vitoriosos de seus confrontos. ABC e Vitória abriram a rodada com um empate sem gols. Moto Club e Fortaleza também ficaram igualados, mas no 1 a 1. Contudo, veja o desfecho de cada partida:

ABC 0 x 0 Vitória

Num jogo sem tantas emoções, potiguares e baianos ficaram no 0 a 0. A melhor chance dos mandantes foi desperdiçadas pelos pés de Eder, que perdeu um gol feito no primeiro tempo. Em contrapartida, o Leão teve bela oportunidade com Andrigo, de fora da área, mas o goleiro adversário defendeu. Com o empate, o ABC periga na quarta posição, com 12 pontos, pois CSA e Bahia ainda podem ultrapassá-lo na rodada. Já o Vitória perdeu a chance de entrar no G4 do Grupo A e ocupa a quinta posição, com seis pontos.

Ceará 2 x 1 Santa Cruz

Jogo movimentadíssimo entre cearenses e pernambucanos no Castelão. Os visitantes começaram melhor, visando mais o gol. Tanto é que Bruno Ré abriu o placar logo aos 10 minutos. Na volta do intervalo, os alvinegros melhoraram e viraram o confronto. Carleto marcou seu primeiro gol pelo time fortalezense, aos seis do segundo tempo. E, aos 42', Ricardo Bueno deu belo corte no zagueiro e bateu colocado para dar a vitória ao Ceará.

Com mais três pontos, o Vovô lidera o Grupo B, com 15 pontos. O Santa Cruz está em segundo do Grupo A, com nove.

Moto Club 1 x 1 Fortaleza

No Maranhão, o primeiro tempo foi bem parado, sem chance claras de gol. O Moto jogava sua última ficha por uma esperança de classificação, e não conseguiu. Marcinho abriu o placar para o Fortaleza no começo do segundo tempo e Juninho Arcanjo empatou aos 28'. Com o empate, os maranhenses não se classificam mais ao mata-mata da Copa do Nordeste 2019, ficam com oito pontos e amargam a lanterna do Grupo B. O Fortaleza lidera isoladamente o Grupo A, com 10.

Curiosidade: mesmo sendo o último de seu grupo, o Moto Club estaria no G4 da outra chave. Por sua vez, o líder do Grupo A, Fortaleza, seria o quinto do Grupo B.

Confiança 0 x 2 CRB

Em Aracaju, os alagoanos jogaram bem o primeiro tempo, foram para cima e fizeram os dois gols pouco antes do intervalo. Aos 39 e 42 minutos, Mailson e Victor Rangel, respectivamente, balançaram as redes. Na etapa final, os sergipanos ainda tentaram pressionar o CRB, mas não foram efetivos. Com o resultado, os alvirrubros entram no G4 do Grupo A, com oito pontos. Já o Confiança perde as chances de classificação e fica em penúltimo do Grupo B, também com oito pontos.

Náutico 2 x 0 Altos-PI

Em Recife, o jogo foi truncado durante quase todo o tempo. Porém, após pressão na reta final do jogo, os pernambucanos abriram o placar aos 31 minutos, com Wallace. Aos 39', Maylson ampliou e fechou o marcador. A vitória deixa o Náutico no G4 do Grupo B, em terceiro, com 14 pontos. Enquanto isso, o Altos amarga a penúltima colocação com apenas dois pontos no Grupo A.

Reta final da fase de grupos

Neste domingo (24), Bahia x Salgueiro, CSA x Sergipe e Botafogo-PB x Sampaio Corrêa fecham a penúltima rodada do regional.

Na oitava e última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, todos os oito jogos acontecem simultaneamente, às 16h do próximo sábado (30). Só o Fortaleza, no Grupo A, já está classificado. No Grupo B, nenhum time garantiu a vaga antecipadamente. Veja os confrontos da última rodada: