Cruzeiro goleia Patrocinense e avança para às semifinais do Mineiro

O torcedor celeste fez a festa no Mineirão. O Cruzeiro venceu o Patrocinense por 5 a 0, na noite deste sábado (23), pelas quartas de final do Campeonato Mineiro. Fred abriu o marcador, enquanto Rodriguinho e Marquinhos Gabriel, ambos duas vezes, fecharam a conta.

Com a vantagem de jogar em casa e com um favoritismo declarado, a Raposa partiu pra cima, e logo aos 9 minutos, em grande passe de Robinho, Fred apareceu frente a frente com o goleiro para inaugurar o placar. A pressão cinco estrelas continuou intensa, até que aos 23' em uma bela jogada na área, Rodriguinho conseguiu finalizar para ampliar o marcador.

O Patrocinense não saiu muito para o jogo, e as poucas vezes em que tentou algumas jogadas ofensivas, não obteve sucesso. O Cruzeiro teve um completo domínio do primeiro tempo da partida e as duas equipes foram para o vestiário com uma vantagem de 2 a 0 para os mandantes.

A segunda etapa veio, e com ele, mais um tempo de amplo domínio cruzeirense. Logo aos 2 minutos, a defesa da Águia vacilou, a bola sobrou para Marquinhos Gabriel, que chutou cruzado e fez o terceiro da raposa. Sem tempo de respirar, a equipe do interior sentiu o golpe, e aos 4 minutos, o camisa 20, livre novamente, só deu um toque por cima do goleiro para fazer o quarto gol no Mineirão.

Daí em diante o Cruzeiro soube administrar o marcador, valorizou a posse de bola e poupou alguns jogadores já pensando no duelo da Libertadores no meio de semana e na semifinal do Mineiro no final de semana. Porém, mesmo com clima sonolento, a raposa fez o quinto gol, aos 30 minutos, em uma sobra de bola na área, quando Rodriguinho só empurrou para o gol vazio.

O Cruzeiro agora concentra esforços pela Libertadores no meio de semana, contra o Deportivo Lara, na próxima quarta-feira (27), às 21h30. O Patrocinense está eliminado.