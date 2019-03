"Vírus Fifa": Piris da Motta e Trauco se lesionam durante amistoso nos Estados Unidos

Na primeira partida pela Data Fifa, o Flamengo se viu com dois novos problemas no seu elenco, um com maior gravidade. Na última sexta-feira (22), Peru e Paraguai se enfrentaram em Nova Iorque (EUA), e a seleção peruana venceu por 1 a 0, gol de Christian Cueva.

Porém, o que era para ser um simples amistoso internacional, se tornou uma dor de cabeça para o Rubro-Negro. O volante Piris da Motta, que é querido pela torcida, deslocou o ombro, teve que sair de maca e deixou a partida.

Após exames realizados no local, a Federação Paraguaia confirmou uma luxação no local, e o jogador já foi liberado para retornar ao clube da Gávea, onde fará uma avaliação com os médicos do clube para saber se terá que operar, ou fará apenas tratamento fisioterápico. A estimativa inicial é de três semanas de recuperação. Veja o comunicado do Paraguai:

"O traumatologista da Seleção Paraguaia de Futebol, Dr. Daniel Pineda, fez um relato médico sobre os jogadores de futebol Lorenzo Melgarejo e Robert Piris Da Motta.

Lorenzo Melgarejo: Ele sofre uma lesão muscular na coxa direita, sofrida durante o treinamento antes do jogo contra o Peru.

Robert Piris Da Motta: sofreu uma luxação no ombro direito, no amistoso contra o Peru, no minuto 42.

Depois de receber o relatório médico de Lorenzo Melgarejo e Robert Piris Da Motta, a equipe técnica da Seleção Paraguaia de Futebol, comandada pelo técnico Eduardo Berizzo, decidiu liberá-los hoje. Eles partirão hoje de Nova Jersey para se juntarem aos seus clubes".

No mesmo jogo, o lateral-esquerdo Trauco foi levado ao hospital após a partida sentindo a mão esquerda. Os exames descartaram qualquer tipo de lesão, mas o peruano terá que usar uma proteção no local, e poderá seguir atuando normalmente.