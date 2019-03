Após primeiro gol como profissional no Fluminense, João Pedro afirma: “Inexplicável”

Mesmo com um time alternativo e sem ter saído com a vitória no clássico Fla x Flu deste domingo (24), o time comandado por Fernando Diniz recebeu elogios do seu treinador. O jogo foi marcante para uma das joias do elenco Tricolor, o atacante João Pedro, que balançou as redes pela primeira vez como jogador profissional e ainda mais contra o maior rival do clube.

"Desde quando eu cheguei o Fla-Flu sempre foi o jogo mais importante, desde a baste até o profissional, então fico muito feliz por ter marcado, é uma sensação inexplicável."

Mesmo sem os três pontos, o garoto de Xerém comentou que o gol vai marcar sua carreira.

"Foi um gol muito importante, acho que vai marcar a minha carreira por ter sido o primeiro gol e ainda mais por ter sido contra o Flamengo no Maracanã."

Na sua primeira temporada nos profissionais, o jovem atacante já havia estreado na equipe principal, mas ficou ausente dos últimos jogos por causa de uma lesão no tornozelo.

"Eu vim de uma lesão que me dificultou muito a transição. Fiquei muito feliz de ter voltado e de marcar o gol em cima do Flamengo. A gente entra numa adrenalina né, Fla-Flu, o maior clássico do futebol brasileiro. Fico muito feliz por ter marcado o gol."

O Fluminense volta a enfrentar o Flamengo na próxima quarta-feira (27), no Maracanã, às 21h30, pela semifinal da Taça Rio.