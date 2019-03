Com desfalques, Grêmio enfrenta Juventude nas quartas do Campeonato Gaúcho

Juventude e Grêmio se enfrentam, neste domingo (24), pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho, às 16h. O jogo de ida será disputado no Estádio Alfredo Jaconi, casa do Juve, enquanto a partida de volta será na Arena do Grêmio, na próxima semana.

A situação das equipes são opostas na competição. O Tricolor somou 29 pontos na fase de grupos e terminou em primeiro. Já o Juventude, garantiu classificação na última rodada da primeira fase, quando venceu o Avenida por 1 a 0.

Dúvidas para Marquinhos Santos

Treinador que fará seu terceiro jogo frente à equipe, tem dúvidas para escalar o Juve nas quartas do Gaúchão.

O volante Matheus Santana e Braian Rodríguez, atacante uruguaio, retornam após cumprir suspensão na última rodada. Santana sente dores no joelho direito e, devido a dúvida da escalação do volante, não é certeza que Rodríguez.

A ideia do treinador é manter o sistema e formação do último jogo. Antes da vitória sobre o Avenida, o Juve estava há cinco jogos sem vencer no estadual.

Soberania Tricolor

O Grêmio teve uma campanha incrível na fase de grupos da competição. A equipe comandada por Renato Portaluppi somou 29 pontos, venceu nove jogos, empatou duas vezes e não perdeu. A equipe ainda tem o melhor ataque (29 gols pró) e a melhor defesa (um gol contra) na competição.

Indecisão no setor ofensivo

Renato Portaluppi tem dores de cabeça para escalar o ataque do Grêmio para partida deste domingo. O treinador não conta com Everton (servindo a Seleção Brasileira), desfalque de Marinho e trocas entre Felipe Vizeu e André nas partidas, levou o técnico a solucionar a vaga no ataque.

Disputa na vaga de Everton

Convocado para os amistosos da Seleção Brasileira, o atacante Everton será desfalque no Grêmio nas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Quem disputa a vaga no setor esquerdo do ataque são Pepê, Alisson e Diego Tardelli. Os dois últimos não devem ser titulares, por conta de questões físicas.

Tardelli ainda busca entrar em forma para ter ritmo de jogo, enquanto Alisson voltou aos gramados nesta semana, contra o Pelotas, após passar dois meses lesionado.

Outra baixa é de Marinho, que, com dores musculares, não joga. Quem deve substituí-lo é Montoya.

Baixa na defesa

O Tricolor irá com improviso na defesa para o primeiro jogo das quartas do Campeonato Gaúcho. Paulo Miranda não treinou nos dois últimos dias de preparação por conta de dores musculares. Sem Geromel (edemas musculares) e Kannemann (Seleção Argentina), a solução foi a improvisação do volante Michel para a zaga.

Com a provável mudança, Thaciano deve ganhar vaga e fazer dupla com Maicon no setor.

Vitória Tricolor na primeira fase

Grêmio e Juventude já se enfrentaram no estadual, mas na primeira fase. Jogando na Arena, o Tricolor venceu o Juve por 3 a 0, com dois gols de Jael e um de Maicon.