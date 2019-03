Inter bate Novo Hamburgo e encaminha classificação no Campeonato Gaúcho

Jogando fora de casa, o Inter bateu o Novo Hamburgo por 2 a 0 neste sábado (23), no Estádio do Vale, pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Gaúcho. Os gringos fizeram a diferença no "mistão" colorado: Nico López e Martín Sarrafiore balançaram as redes na reta final do segundo tempo. Mas, antes os gols, o desentrosamento assustou Odair Hellmann.

Alívio só no final do jogo

O treinador do Inter escalou time misto para o confronto. Apenas Marcelo Lomba, Victor Cuesta, Edenílson, Nico López e Pedro Lucas foram os titulares que jogaram neste sábado. Com isso, o desentrosamento e a ausência de armação forçaram o time colorado a abusar das bolas aéreas. Sem criatividade, o Inter fez um primeiro tempo fraco, marcado por muitas faltas dos dois lados. Por sua vez, o Novo Hamburgo até que tentava partir para o ataque, mas barrava na falta de qualidade de seu elenco.

Na volta do intervalo, o empate deixou o treinador colorado preocupado e ele pediu mais ofensividade de sua equipe. O Inter até que melhorou um pouco, mas nada de agradar os olhos de boa parte dos torcedores. Porém, Nico López, enquanto os porto-alegrenses pressionavam, acertou um chute cruzado, um pouco sem ângulo, e abriu o placar aos 28 minutos. Aos 39', a zaga anilada erra no corte e Sarrafiore solta uma bomba de fora de área. Golaço que fechou o placar: 2 a 0.

Com o mesmo resultado do meio de semana, pela última rodada da fase de grupos, o time de Odair Hellmann pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta, na próxima quarta (27), às 21h30, no Beira-Rio, que mesmo assim se classifica à semifinal.