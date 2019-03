Com dois gols de Igor Gomes, São Paulo derrota Ituano no jogo de ida das quartas do Paulista

São Paulo e Ituano se enfrentaram, neste domingo (24), pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Com dois gols de Igor Gomes, o Tricolor venceu por 2 a 1 na partida de ida, disputada no Morumbi. Morato ainda descontou para o Galo.

Logo no início do primeiro tempo o Ituano assustou. Aos 4 minutos, Corrêa cobrou escanteio fechado, Martinelli, posicionado na primeira trave, desviou e quase abriu o placar para o Galo, mas Tiago Volpi espalmou para longe. Aos 19, mais uma chance para o Rubro-Negro. Martinelli puxou contra-ataque pela direita e virou o jogo para Morato, que estava dentro da área. O atacante dominou, abriu para o meio da área e mandou uma pancada, mas a bola saiu pelo lado esquerdo do gol.

Sem chegar com perigo na primeira, a primeira boa chance de gol do São Paulo foi somente aos 25 minutos. Hudson tentou cruzamento rasteiro pela direita, a bola desviou na defesa do Ituano e sobrou para Pablo, que fez papel de pivô e tocou para Igor Gomes finalizar de primeira, mas a bola passou perto da trave direita da meta do Galo.

O gol do Tricolor saiu somente aos 32 minutos. Após boa troca de passes, Reinaldo recebeu na esquerda, avançou até a entrada da área e cruzou. Igor Gomes apareceu e finalizou de primeira com o peito do pé. Um golaço! Aos 39, mais uma chance para os donos da casa. Igor Gomes tocou para Antony na ponta direita. O atacante invadiu a área, puxou para o pé esquerdo e finalizou colocado, buscando o ângulo de Pegorari, mas a bola saiu por cima da meta.

O São Paulo ficou perto de ampliar ainda no primeiro tempo, aos 42 minutos. Everton Felipe fez tabela com Antony e saiu na frente do gol, após receber passe que passou por cima da defesa. Na cara do gol, Everton tentou cobrir Pegorari, mas finalizou mal e a bola foi para o lado. A defesa do Galo afastou o perigo.

Como na primeira etapa, quem chegou primeiro com perigo na segunda foi o Ituano. Aos 4 minutos, Morato avançou pela direita e chutou de fora da área. A bola foi com força para o gol do São Paulo, e o Volpi fez boa defesa.

Aos 14 minutos, foi a vez do Tricolor chegar com perigo. Após troca de passes, Reinaldo recebeu de Everton Felipe, cortou para o meio e finalizou forte com pé direito, mas o goleiro defendeu. Após um minuto, Ricardo Silva errou na saída de bola do Ituano e Antony aproveitou o vacilo. O atacante avançou e tocou para Everton Felipe na ponta esquerda, que, sem marcação, bateu de primeira. Pegorari deu o rebote, e Igor Gomes aproveitou a sobra para ampliar o placar. 2 a 0 para o São Paulo!

O Tricolor chegou de novo aos 18 minutos. Hudson tabelou com Igor Gomes pelo lado direito do ataque e mandou uma bomba de fora da área. O goleiro do Ituano defendeu de leve e a bola explodiu no travessão. Aos 26, mais uma bola na trave no gol do Galo. Léo tentou cruzar pela esquerda, mas a bola foi muito forte e atravessou a área. Hudson dominou pela direita e tocou para trás. Na entrada da área, Reinaldo bateu forte de direita e Pegorari defendeu, e mandou a bola na trave.

O Ituano chegou a marcar aos 28 minutos, mas o árbitro anulou, legalizando que o jogador do Rubro-Negro estava impedido. Aos 36, foi a vez do time do interior chegar. Após troca de passes pelo lado esquerdo, a bola sobrou para Bassani, que finalizou rasteiro e obrigou Volpi a se esticar inteiro e fazer ótima defesa com o pé. Na cobrança de escanteio, Morato se antecipou da marcação, apareceu sozinho na pequena área e cabeceou na saída do goleiro do Tricolor.

O jogo de volta das quartas de final será disputado na próxima quarta-feira (27), às 19h15, no Estádio Municipal Dr. Novelli Júnior, casa do Ituano.