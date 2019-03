Mancini diz que São Paulo fez sua "estreia" no ano

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Ituano neste domingo (24) no Estádio do Morumbi, o técnico são-paulino Vágner Mancini elogiou a atuação de sua equipe. Além disso, o treinador destacou a vantagem de um empate para o jogo de volta que acontecerá em Itu.

"Hoje vimos um jogo arrumado, que até os 20 minutos a equipe estudou o Ituano, foi em ritmo lento. Quando colocou intensidade, foi dona da partida, teve várias oportunidades e chamou o torcedor. O estádio jogou junto com o São Paulo na maior parte do tempo." - destacou o técnico sobre o apoio da torcida do São Paulo, apesar de menos de 19 mil pessoas terem comparecido ao estádio.

Segundo Mancini, o time do Morumbi fez sua "estreia" no ano, porém deve manter os pés no chão para o jogo de volta: "A gente não tem essa certeza (da classificação). A certeza que eu tenho hoje é falar que estamos no caminho certo. Hoje foi a estreia do São Paulo no ano em termos técnicos e táticos. Hoje o São Paulo fez um belo jogo de futebol, mas dependemos de mais 90 minutos em Itu para chegar a uma semifinal esperada" - afirmou o técnico.

O Tricolor, entretanto, poderia ter saído com vantagem maior se não houvesse a falha na marcação do baixinho Morato no gol do Ituano. Mancini analisou o erro: "Eu vi o lance no vestiário agora e achei que foi um erro setorizado. A bola passa baixa no primeiro pau, o Tiago Volpi espera a bola para encaixar, e o Everton acaba deixando o jogador desgarrar dele. Se o Everton agarrasse, talvez poderia ter sido marcado o pênalti. Esse é um lance que, óbvio que qualquer pessoa que assistiu, vai achar que teve falha, e teve mesmo. Mas não conseguimos cravar qual foi o erro. Foi setorizado. Normalmente isso não acontece."

O autor dos dois gols são-paulinos, Igor Gomes, não conteve a felicidade ao comentar os tentos marcados: "Não vou mentir. Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Estou muito feliz pelo que estou mostrando nos treinos e nos jogos. Gostaria de parabenizar a equipe e meus companheiros, que trabalharam muito nessa semana. Fizemos um grande jogo, parabenizo a equipe toda" - afirmou Gomes.

Pelo lado do Ituano, o técnico Vinícius Bergantin reprovou a atuação da sua equipe no jogo decisivo: "Não fizemos uma boa partida, faltou agressividade no nosso meio-campo. Melhoramos no segundo tempo, mas parte muito da questão de não termos conseguido nos impor. Se quisermos avançar de fase, teremos que nos impor mais" - disse o treinador.

Bergantin, no entanto, avaliou que o gol marcado por Morato será crucial para uma eventual classificação de sua equipe: "É um gol que aumenta muito as nossas chances de passar de fase. A gente sabe e continua com o discurso que o São Paulo é o favorito. Temos que entender e jogar melhor o jogo, mas o gol do Morato é o que pode nos dar a classificação" - finalizou o técnico do Ituano.

A opinião de Bergantin é compartilhada pelo gestor da equipe de Itu, Juninho Paulista: "O São Paulo soube aproveitar, foi a melhor partida deles no ano. Precisamos mudar nossa postura para virar o jogo em Itu. O gol do Morato deu um novo ânimo, precisamos jogar e futebol só se ganha jogando" - analisou o ex-jogador.

Ituano e São Paulo voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (27) às 19h15, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. Qualquer vitória do Ituano por um gol de diferença levará a decisão aos pênaltis. Empate ou vitória do São Paulo deixam a vaga com o time da capital. Para chegar às semifinais sem passar pelas penalidades máximas, a equipe de Itu precisa vencer por dois gols de diferença ou mais.