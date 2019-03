Fluminense realiza doações de produtos infantis à comunidade próxima ao CT

Clube cidadão. Este é o papel do Fluminense, que apresenta inúmeras articulações de cunho social fora das quatro linhas. Desta vez, o departamento de Relações Institucionais do time das Laranjeiras realizou doações de produtos infantis à comunidade da Cidade de Deus. O kit era composto por produtos oficiais do clube, além de chupetas, mamadeiras e chocalhos.

Leonardo Bezerra, que é o atual professor de educação física da CDD e filho do cantor Bezerra da Silva, comentou sobre a importância da ação em conjunto com a RioSolidário.

Confira a entrevista concedida ao Fluminense FC: “A ideia de fazer esse link entre o Fluminense e o RioSolidario se deu por um projeto que estou desenvolvendo com a história e o legado de Bezerra da Silva. Fiquei muito feliz ao ver a disposição do Fluminense em desenvolver um trabalho social sério para a diminuição da violência e a potencialização do indivíduo. Meu papel é unir comunidade e grandes instituições”, disse Leonardo.

A gerente de futebol feminino do Flu, Amanda Storck, também revelou a importância de ações sociais como essa, onde envolve esporte e cidadania, amenizando mazelas existentes na sociedade atual.

“O Fluminense tem como uma de suas prioridades, no âmbito social, difundir ações de integração e parceria em locais de vulnerabilidade. A aproximação com a Cidade de Deus e a comunidade do Karatê, localizada no entorno do CT Tricolor, é muito importante e vai além do esporte, contribuindo com o desenvolvimento de uma sociedade melhor”, finalizou.