Paraná goleia Cascavel CR e encosta nos líderes do Grupo B

O Paraná recebeu, neste domingo (24), no estádio Durival Brito, o Cascavel CR, pela quarta rodada da Taça Dirceu Krüger, o returno do Campeonato Paranaense. Os donos da casa não tiveram dificuldades e venceram por 4 a 1.

Primeiro tempo já começou pegando fogo. No primeiro minuto, em cobrança de falta pela direita, Higor Leite bateu e o goleiro espalmou. Jenison, no rebote, só teve o trabalho de mandar para o fundo das redes. O Paraná marcou firme e o Cascavel CR tinha dificuldades para chegar, mesmo conseguindo equilibrar a partida.

Na volta do intervalo, os donos da casa dominaram. Aos 10 minutos, a bola foi cruzada na área e Victor Carvalho tira mal. Alesson dominou e mandou no ângulo. Não demorou muito para o Paraná marcar mais um; aos 23 minutos, após cobrança de escanteio, a bola acabou sendo desviada, Eduardo Bauermann dividiu com Castro e a bola foi para o fundo das redes.

O Paraná ainda conseguiu marcar mais um. Aos 32 minutos, Castro cometeu pênalti em Alesson. Na cobrança, Jenison bateu, Marcos Paulo espalmou e o artilheiro aproveitou o rebote. O Cascavel marcou um gol de honra. Aos 39 minutos, em vacilo da zaga do Paraná, Rafael Batatinha recebeu livre e bateu cruzado.

Com isso, o Paraná chega ao terceiro lugar, atrás de Coritiba e Rio Branco-PR. Já o Cascavel CR fica em quarto lugar. Ambos os times ainda têm chance de se classificar. O Paraná “só” precisa vencer o Coxa; o Cascavel, por sua vez, precisa vencer e torcer por um tropeço do Rio Branco-PR.

A última rodada será no próximo domingo (31), às 16 horas. O Paraná enfrenta o Coritiba, no estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais, mando do Coxa. Já o Cascavel CR tem o clássico contra i FC Cascavel, no estádio Olímpico Regional, com mando do FC Cascavel.