Tiago Reis comemora classificação do Vasco à semifinal da Taça Rio e garante: "Entrar para vencer"

Com a derrota do Volta Redonda para o Boavista no domingo (24), o Vasco conseguiu a classificação para semifinal da Taça Rio. Na quinta-feira (28), às 21h30, o Cruzmaltino volta a enfrentar o Bangu, dessa vez no Maracanã.

Jovem da base e destaque neste início de temporada, o atacante Tiago Reis comemorou a classificação, em coletiva nesta segunda-feira (25), e garantiu que a equipe vai entrar para vencer: “Está todo mundo feliz. Nosso trabalho vem sendo bem feito. Agora é esquecer essa fase de grupos. Ninguém gosta de perder e agora temos uma nova oportunidade. Nossa equipe está bem fechada e vamos entrar para vencer”.

Titular nos últimos dois jogos, o menino assegurou estar pronto para começar jogando novamente, esclareceu que a equipe tem que melhorar nas finalizações, e deixou a decisão (se será titular ou não) nas mãos do técnico Alberto Valentim: “Estou pronto. O Valentim é um excelente técnico e vai optar pelo melhor. O Vasco quer ganhar de qualquer jeito. Pecamos na finalização e temos que acertar para esse jogo”.

Outros trechos:

Disputa de posição e atuar junto com Maxi López

Maxi é um cara muito gente boa. Sou tímido, mas pego muita coisa dele no treino mesmo. A gente olha vídeos na internet também. Sempre busco estar bem posicionado na área, e o Maxi é uma referência dentro do grupo. No futebol tudo é possível.

Momento da carreira

Sempre converso muito com meu pai e o papo é sempre o mesmo, de trabalhar porque a hora vai chegar. Treinava como um cavalo (no Cruzeiro) e sempre venho trabalhando forte. Estou muito feliz no Vasco. Jogar em um lugar que a galera apoia é muito bom.

Primeira coletiva

É minha primeira coletiva. É um sonho. Sou um pouco tímido, mas a gente sempre dá um jeito.

Ídolos

Tenho três. O primeiro é o Fred, o segundo é o Ronaldo Fenômeno e o terceiro o Romário, pelo que eles fizeram dentro de campo. Agora no profissional, treinando com os profissionais, eu me espelho muito no Maxi. Me inspiro neles para melhorar.

Começo no profissional

A gente sonha. Venho trabalhando há muito tempo para isso (estar no profissional). Estou muito feliz. Foi um começo muito bom. Agora é continuar focado, perdemos o jogo, temos que melhorar. Só tenho que agradecer a Deus, meus companheiros, comissão técnica, que confiou em mim, e trabalhar.