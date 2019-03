América-MG sofre, bate Caldense em lance bizarro e avança no Campeonato Mineiro

Sufoco! Assim foi definida a classificação do América-MG em cima da Caldense para a próxima fase do Campeonato Mineiro. As duas equipes sem enfrentaram nesta segunda-feira (25) no Independência. A veterana impôs muita dificuldade durante toda a partida, mas não conseguiu segurar o ímpeto americano nos minutos finais, que fez 2 a 0, com gols de Matheusinho, em falha da defesa e João Paulo, já nos acréscimos.

O América começou a partida tentando propor seu ritmo de jogo e indo para a cima do visitante, que soube segurar o adversário e igualar o duelo rapidamente. A primeira etapa foi um pouco truncada, os donos da casa tentaram controlar mais a partida, mantendo a bola sem seu campo de ataque, mas sem criatividade para criar jogadas e assustar a equipe do interior.

As únicas oportunidades do Coelho foram em chutes de fora da área, que em alguns momentos passaram muito perto. Contudo, a melhor chance do primeiro tempo foi da Caldense, em belo lançamento para o atacante Salatiel, que invadiu a área livre de marcação, mas o goleiro Fernando Leal fez ótima defesa. A equipe americana ainda reclamou de um toque de mão dentro da área, mas o árbitro não assinalou nada.

A segunda etapa começou da mesma forma da primeira. As duas equipes se respeitando bastante e poucas jogadas ofensivas sendo criadas. A proposta da Caldense sobressaiu, já que conseguiu anular as principais jogadas do América, que procurou em Neto Berola uma válvula de escape pelos lados do campo, estratégia que não surtiu muito efeito. O número 9 da Veterana, Salatiel, brigou o segundo tempo inteiro com a zaga americana, mas não teve oportunidades para finalizar no gol.

Aos 37 minutos, quando a partida parecia que ia para os pênaltis, a defesa da Caldense vacilou feio, o goleiro Omar tocou para o zagueiro, que não conseguiu dominar, ela sobrou para Júnior Viçosa, que deu um tapa por cima do goleiro, antes da bola ultrapassar a linha, Matheusinho completou de cabeça para abrir o placar. Daí em diante o clima esquentou, surgiram jogadas mais ríspidas e o América manteve o controle da partida. Já nos acréscimos, Júnior Viçosa furou, a bola sobrou para João Paulo, que bateu cruzado e sacramentou a classificação do Coelho.

Nas semifinais o América enfrenta o Cruzeiro, confronto no qual a equipe celeste possui a vantagem de dois empates ou uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols.