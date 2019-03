Grêmio inaugura estátua de Renato Portaluppi na Arena

Representado numa estátua que mede 4,10 metros e pesa 300 quilos, Renato Portaluppi foi imortalizado na Arena do Grêmio no final de tarde desta segunda-feira. Diante de 9 mil torcedores, o ídolo gremista inaugurou o presente em sua homenagem, tendo atendido o pedido que fez em 2016, quando levou o Tricolor ao título da Copa do Brasil.

Antes disso, ele discursou, agradeceu ao clube, atletas e aos torcedores. Emocionado, foi às lágrimas quando desejou que os pais estivessem presentes num momento tão importante. Passado um minuto após as 19h, ao lado da filha Carol Portaluppi, o técnico puxou o pano e revelou toda a grandiosidade da homenagem.

A obra retrata um momento único na vida de Renato e do torcedor gremista: a comemoração do primeiro gol do Mundial de 1983. De braços abertos para o alto, o então jovem camisa 7 celebrava a bola no fundo da rede, que contribuiu para a conquista de um dos títulos mais importantes da história do clube.

Os responsáveis pela obra foram os artistas Theo Felizzola, Iouri Petrov e Jamil Fraga. Moldada em argila e outros materiais maleáveis, ela recebeu também gesso e fibra de vidro antes de ser fundida em bronze. Renato e uma comissão do conselho deliberativo, liderada pelo vice-presidente Alexandre Bugin acompanharam todo o processo.

Para conferir a estátua, o torcedor deve se dirigir ao setor oeste da Arena, onde fica a Calçada da Fama e o museu do clube. A visitação é livre.