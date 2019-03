Campinense e Treze duelam em clássico decisivo

Campinense e Treze se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 20h30, no estádio Amigão, em Campina Grande. O confronto é válido pela décima rodada do Campeonato Paraibano, sendo a última jornada da primeira fase da competição.

A Raposa busca, na noite de hoje, retomar a liderança do Grupo B. Na rodada anterior, com a derrota sofrida no confronto contra o Botafogo-PB e a vitória do Atlético-PB sobre o Nacional de Patos, o Campinense perdeu a primeira colocação da chave para time de Cajazeiras. Agora, além de vencer o Galo, o rubro-negro precisa torcer para uma vitória do Sousa sobre o Trovão Azul, no clássico sertanejo.

Enquanto o Campinense busca definir a sua situação na parte de cima da tabela, o Treze chega para o Clássico dos Maiorais precisando de uma vitória para não depender de outros resultados para escapar do rebaixamento. Em caso de derrota, o Galo vai precisar torcer para a Perilima vencer o Serrano, no estádio Presidente Vargas, para garantir a permanência na primeira divisão do Paraibano.

Novidades e foco no resultado positivo

O Campinense realizou o último treino antes do Clássico dos Maiorais na tarde desta terça-feira (26), no município de Lagoa Seca. A atividade foi leve. Os jogadores trabalharam a parte física e, em seguida, participaram de um trabalho no campo.

Durante a semana, o técnico Francisco Diá esboçou a equipe titular com Wagner Coradin; Neilson, Jean, Richardson e James; Vitor Maranhão, Alisson Xabala, Romeu e João Paulo; Chaveirinho (Denis) e Lopeu. O treinador da Raposa garantiu que o time vai brigar pela vitória, além de destacar a dificuldade do confronto pelo momento atual do Treze no Campeonato Paraibano.

"Vamos com o que há de melhor. Será um jogo difícil, o adversário está desesperado e nós em busca de uma classificação - primeira colocação -. Então, será uma partida muito difícil. O adversário, talvez, venha jogar a vida dele, mas vamos em busca de um resultado positivo para recuperar a primeira colocação e trazer a decisão da semifinal para nossos domínios" — comentou Diá.

Drama alvinegro

O mistério tomou conta dos últimos dias de preparação do Treze para o Clássico dos Maiorais desta quarta-feira. O técnico Kleber Romero treinou a equipe com os portões fechados na última atividade oficial antes da partida contra o Campinense, que ocorreu na tarde de ontem.

Mesmo sem permitir o registro dos últimos treinamentos, Kleber Romero deve escalar o Treze com Mauro; Matheus, Eduardo, Léo Fioravanti e Victor Souza; Coppetti, Juninho, Misso e Jean Natal; Julio Barboza e Teco. O goleiro do Galo falou sobre o confronto decisivo e citou a confiança da equipe diante dos trabalhos realizados na semana da partida.

"Quando tivemos um resultado ruim, ficamos chateados e pensando nos lances ou no que poderíamos ter feito. A partir do momento que há a reapresentação e você começa a treinar e a respirar o dia de trabalho, você começa a se encher de esperança. Continuo confiante e continuo acreditando no trabalho" — afirmou o camisa 1.

A VAVEL Brasil transmite o Clássico dos Maiorais entre Campinense x Treze em tempo real.