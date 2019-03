Treze oficializa Ivandro Neto como novo gerente de futebol

O Treze começa a se planejar para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Após a saída de Gil Baiano, o Galo oficializou, nesta quarta-feira (27), a chegada de Ivandro Neto para o cargo de gerente de futebol do clube. O novo diretor é filho do empresário Ivandro Cunha Lima Filho, ex-dirigente alvinegro.

Ivandro Neto atuou como jogador profissional no Campeonato Paraibano deste ano. O dirigente estava compondo o elenco do Serrano, mas rescindiu seu contrato com o Lobo da Serra na semana passada para poder assumir o cargo no Galo da Borborema.

Diretor terá a missão de reformular o elenco do Treze para o Série C. Neste momento, o técnico Kleber Romero, que está no comando da equipe de forma interina, não sabe se ficará no cargo para a disputa da competição, além dos jogadores que devem deixar o clube após o fim da participação no Campeonato Paraibano.

O Treze encara o Campinense às 20h30, no estádio Amigão, em Campina Grande, na última rodada da primeira fase do Campeonato Paraibano. O Galo ainda precisa vencer para não depender de outros resultados para escapar do rebaixamento no estadual.