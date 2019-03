América-MG se inspira em 2016 para quebrar tabu contra o Cruzeiro e ir à final do Estadual

O América entra em campo nesse domingo (31) em busca da vaga na final do Mineiro e também com o objetivo de quebrar o tabu de vitórias sobre o Cruzeiro, que já dura quase três anos e um total de dez partidas. A última vez que o Coelho venceu a equipe celeste foi justamente na semifinal do Campeonato Mineiro de 2016, quando saiu vencedor no primeiro confronto por 2 a 0 e empatou o segundo por 0 a 0.

Na decisão, o Coelho venceu o Atlético na primeira partida por 2 a 1 e empatou o segundo jogo por 1 a 1, sagrando-se campeão daquele ano e encerrando um jejum de 15 anos sem um título estadual. O destaque daquela final foi Danilo Barcelos, lateral-esquerdo que fez os três gols dos americanos na decisão. O defensor americano veio a ser contratado pelo Atlético, mas hoje veste outra camisa alvinegra, a do Vasco.

Depois da semifinal do Mineiro de 2016 o América não conseguiu vencer mais o Cruzeiro. As equipes voltaram a se enfrentar mais dez vezes, com seis triunfos cruzeirenses e quatro empates. O América fez apenas quatro gols e sofreu 13.

Na fase classificatória desse ano, as duas equipes protagonizaram um duelo acirrado no Independência e não conseguiram sair do 0 a 0. Assim como em 2016, o Cruzeiro terá a vantagem de dois empates ou uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols. Por isso, a equipe de Givanildo Oliveira terá que se preparar bastante se quiser repetir o feito de três anos atrás.