Chapecoense enfrenta Criciúma pela terceira fase da Copa do Brasil

Duelando contra um velho conhecido, a Chapecoense recebe em casa o Criciúma para o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida acontece nesta quarta-feira (27), às 19h15. Na política atual da competição, o gol fora de casa não é mais usado como critério de desempate, portanto o duelo estará aberto até os minutos finais da segunda partida.

Já tendo se enfrentado duas vezes esse ano pelo Campeonato Catarinense, os times se conhecem bem e quem levou a melhor até agora foi a Chapecoense, que contabiliza duas vitórias nos dois confrontos.

Mas o retrospecto positivo não é sinônimo de jogo fácil. Na coletiva de imprensa, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, afirmou que Gilson Kleina, comandante do Tigre, é inteligente e pode surpreender, além disso, afirmou a pressão para a partida.

"Esse é o jogo mais importante para nós e para nosso treinador. Sabemos a dificuldade, Kleina é um treinador que sabe como a banda toca aqui em Chapecó, mas vamos fazer o máximo para tentar conseguir a classificação", concluiu.

Sem técnico contratado, o Verdão jogará sob o comando do treinador interino, Emerson Cris. A ideia da diretoria era apresentar um substituto para Claudinei Oliveira antes do duelo contra o Tigre, mas o time alviverde está com dificuldades para encontrar um nome no mercado. Vagner Mancini foi procurado, mas optou por continuar no São Paulo.

O treinador interino conseguiu sua primeira vitória sob o comando do time na última rodada do Estadual, quando a Chape virou por 3 a 2 em cima do Hercílio Luz. A boa atuação dos reserva na partida dá a Emerson mais opções para o jogo, como ressalta o goleiro João Ricardo:

"Temos alguns detalhes para acertar e, como se fala muito no futebol, aquele algo a mais precisa acontecer. O Emerson Cris vai ter hoje e amanhã para trabalhar e escolher quem vai ser a equipe, os jogadores que estão melhores para este jogo. E nós, jogadores com mais experiência, também vamos fazer de tudo para ajudar o Emerson a encontrar a melhor equipe para que a gente consiga fazer um grande jogo", disse o arqueiro.