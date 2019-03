Fluminense e Flamengo duelam em busca de uma vaga na final da Taça Rio

Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (27), no Maracanã, pela semifinal da Taça Rio, às 21h30. O Tricolor tem a vantagem do empate por ter se classificado em primeiro no grupo B, com 11 pontos. O Rubro-negro terminou na segunda colocação do grupo C, com 14 pontos.

Nos dois confrontos entre as equipes neste ano, cada equipe venceu um jogo. A primeira partida foi válida pela semifinal da Taça Guanabara. O Tricolor venceu por 1 a 0, com gol de Luciano. Na segunda partida, válida pela última rodada da Taça Rio, o Rubro-negro venceu por 3 a 2. Bruno Henrique, duas vezes, e Gabigol marcaram para o Flamengo. E Dodi e João Pedro descontaram para o Fluminense.

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) divulgou o trio de arbitragem do confronto. Com direito a VAR, Marcelo de Lima Henrique será o árbitro. Os assistentes serão Luiz Claudio Regazone e Thiago Henrique Nego Correa. O árbitro de vídeo será Rodrigo Carvalhaes de Miranda.

Mesmo com vantagem do empate, Flu quer a vitória no clássico

Após poupar quase toda a equipe titular na última partida, também contra o Flamengo, para a semifinal o técnico Fernando Diniz deve mandar a campo todos seus principais jogadores. As baixas são o atacante Pablo Dyego, que foi expulso na última partida, Digão, Frazan e Mascarenhas, lesionados. Pedro segue se recuperando da lesão no joelho.

O destaque da equipe tem sido o trio formado por Everaldo, Luciano e Yony González. Juntos, os três marcaram 14 gols no Estadual. Outro ponto forte é o meia Ganso, que marcou dois gols com a camisa do Tricolor.

O lateral Gilberto comentou sobre a vantagem do empate, mas afirmou que o pensamento é vencer o jogo: “Estamos comprometidos em ganhar o título, independente do regulamento. O que podemos fazer de melhor é ganhar do Flamengo e a final, para não depender de ninguém. Temos que entrar em campo sabendo que tem que vencer o jogo. Se empatar foi um direito que conquistamos, mas vamos entrar buscando a vitória”, disse.

A provável escalação do Fluminense é: Rodolfo; Gilberto, Léo Santos, Matheus Ferraz e Caio Henrique; Airton, Bruno Silva e Paulo Henrique Ganso; Everaldo, Luciano e Yony.

Pensando na Libertadores, Flamengo deve poupar jogadores

No rubro-negro a situação é inversa. Por já estar classificado para a semifinal do Campeonato Carioca, o técnico Abel Braga irá optar por uma equipe alternativa. Visto que o Flamengo tem jogo importante pela Libertadores na semana que vem.

Os poupados serão Diego e Gabigol, que apresentaram desgaste e serão substituídos por Vitinho e Uribe. O lateral Pará é dúvida, pois levou um pisão no pé esquerdo e será reavaliado. Se não tiver condições, Rodinei será o escolhido para o seu lugar.

Mesmo poupado, o meia Diego falou sobre a partida: “Os clássicos são sempre equilibrados, independente de nomes, apesar do último jogo termos construído uma vantagem grande. Depois, nós não soubemos administrar bem. Sem dúvida nenhuma vai ser um jogo difícil. Sabemos da nossa qualidade e estamos confiantes para conseguir a vitória”, disse.

A provável escalação do Flamengo é: Diego Alves, Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Ronaldo, Arão, Vitinho, Everton Ribeiro e Bruno Henrique; Uribe.