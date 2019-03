Fluminense alcança valor estipulado e compra de Everaldo fica próxima de ser confirmada

O principal desejo do Fluminense desta temporada está próximo de ser alcançado: os R$ 2 milhões para a efetuação da compra de 50% dos direitos econômicos de Everaldo foi obtido pelo clube, que segundo ao portal NETFLU, foi aplicado através de um investidor, no qual, não identificado. A preferência pertence ao Tricolor até o dia 17 de maio, data que marca o fim do contrato do atacante.

O jogador de 24 anos, que pertence ao Velo Clube e é agenciado por Nelsinho Baptista, possui, também, um acordo formal com o Corinthians, que ofereceu cerca de R$ 500 mil a mais pela mesma quantidade de direitos do atleta, com uma duração de quatro temporadas. No Flu desde julho de 2018, o atacante foi oferecido a outros clubes, como o Grêmio e cruzeiro, mantendo diálogo com o clube mineiro.

Através destes agravantes, o time das Laranjeiras afirma aumentar o salário do camisa 37, que no momento, gira em torno de R$ 60 mil. Importante para a equipe, Everaldo é o líder de assistências, além dos cinco gols que marcou nesta temporada. Assim, o Flu se mobiliza para convencer o atacante, cabendo somente a ele a decisão de seu futuro.