Com Fluminense tendo a vantagem de empate, Gilberto destaca: "Não quer dizer nada"

Na semifinal da Taça Guanabara, Fluminense e Flamengo duelaram por uma vaga na final, com a vantagem do empate para os Rubro-Negro, mas com vitória do Flu.

Nesta quarta-feira (27), o clássico volta a acontecer pela semifinal da Taça Rio, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, só que dessa vez com vantagem do empate para o Tricolor. Em entrevista coletiva no CTPA, o lateral direito Gilberto falou sobre essa vantagem e sobre o Fla-Flu vencido pelo Time de Guerreiros na Taça Guanabara.

"Vantagem do empate no futebol não quer dizer nada, fica a lição do jogo contra o Flamengo, que jogava pela vantagem e a gente ganhou de 1 a 0. Então, tem que jogar sabendo que tem que vencer o jogo. Se empatar, foi um direito nosso, que a gente conquistou, mas vamos entrar buscando a vitória."

Gilberto comentou que independente do regulamento do Campeonato Carioca, o Tricolor vai entrar em campo para vencer a partida.

"A gente vai entrar focado para vencer o jogo, o grupo está comprometido em ganhar o título, independente da regulamentação do campeonato. A gente entra em campo pensando em vencer e se Deus quiser, vamos conseguir essa vitória."

Mesmo com grandes contratações feitas pelo adversário para temporada de 2019, Gilberto fala que isso não muda nada para o elenco do Flu.

"Naturalmente, é o clube que contratou jogadores de grandes nomes, time que tem salários altos, é natural entrarem como favoritos, mas para a gente não muda nada. A gente sabe do valor do nosso trabalho e espera mostrar dentro de campo, com resultados, nosso potencial."

Recuperado de uma lesão no joelho, o lateral comemora sequência e espera jogar ainda mais.

"Não tem como fazer projeção porque não esperava que pudesse jogar logo, em pouco mais de 30 dias, completar oito partidas. Espero jogar muito mais jogos e fazer o máximo de jogo possíveis esse ano."

Por último, Gilberto comentou sobre os dois técnicos que vão se enfrentar, Abel e Diniz.

"Um cara (Abel) que só tenho a agradecer, confiou em mim, graças a ele que estou aqui no Fluminense, mas o agradecimento fica até a bola rolar. Hoje estou com o Diniz, que me dá muita moral, me apoia bastante e vamos focar no jogo."