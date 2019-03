 Cristiane é apresentada no São Paulo e treina para o primeiro duelo no Brasileiro A2 

O elenco feminino do São Paulo se preparou para estrear na competição do Brasileiro A2 com um treino no Morumbi e aberto para a imprensa. O técnico Lucas Piccinato tem total confiança no seu elenco, que conta com 29 atletas. Exceto a lateral Roberta, que se recupera de cirurgia, Lucas tem todo o seu elenco à disposição.

Após o treino, veio o momento que todos aguardavam.



A contratação da experiente Cristiane, que tem 33 anos e um currículo invejável no futebol, foi fundamental para o São Paulo, que além do Brasileiro, também irá estrear no Paulista no domingo.



Cristiane acredita que a presença dela no São Paulo irá motivar a prática da modalidade no Brasil. “É muito importante a presença dos times de camisa para dar visibilidade. Atrai a mídia e também as jogadoras que estão no exterior e, desta forma, ajudar a desenvolver a modalidade cada vez mais."

O diretor de futebol, Antônio Luiz Belardo, classificou Cristiane como a “melhor jogadora atuando no Brasil”. Ela que estará na Copa da França é peça fundamental desse “novo” São Paulo.



Cristiane citou que teve outras propostas, mas o São Paulo foi quem mais demonstrou interesse. “O São Paulo foi o clube que mais demonstrou interesse no Brasil. Tive propostas de fora, do Barcelona e do Lyon. Pensei na minha mãe, então queria ficar no Brasil, não sabia em qual clube. E o São Paulo apostou em mim para ajudar no desenvolvimento”, completou a camisa 11.



São Paulo e América-MG jogam pelo Grupo 6 do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2, que também conta com Botafogo, Chapecoense, Duque de Caxias e Vila Nova-ES. As partidas com mando de campo em Cotia têm entrada gratuita para os torcedores. No domingo, às 15h, o time estreia no Paulista, diante do Internacional de Franca, no mesmo local.