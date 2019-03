Botafogo-PB vence e rebaixa o CSP no Campeonato Paraibano

Debaixo de muita chuva, o Botafogo-PB venceu o CSP na noite desta quarta-feira (27) por 2 a 0 no estádio Almeidão, em João Pessoa. Fábio Alves e Rogério marcaram os gols do Belo na partida. O resultado garantiu a primeira colocação na classificação geral ao Alvinegro da Estrela Vermelha e rebaixou o Tigre para a segunda divisão do Campeonato Paraibano.

O Belo terá pela frente o Nacional de Patos na semifinal do Campeonato Paraibano. O primeiro confronto ocorre apenas no dia 10 de abril, na Morada do Sol. No próximo sábado (30), às 16h, o Botafogo-PB terá pela frente o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió, em partida válida pela última rodada da primeira fase Copa do Nordeste.

Enquanto isso, o CSP terá que jogar a Série B do Campeonato Paraibano em 2020. O Tigre, que ainda dependia de uma vitória do Serrano sobre a Perilima, terminou a disputa na última colocação do Grupo B com apenas 5 pontos ganhos.

Gol e bolas na trave

Quem chamou atenção no início da partida foram as poças d'água espalhadas pelo gramado do estádio Almeidão, devido às chuvas que caíram durante toda quarta-feira na capital paraibana. Apesar da dificuldade na criação de jogadas, não demorou para a rede balançar.

O Botafogo-PB tomou a iniciativa do confronto e foi ao ataque. Adalgiso Pitbull tentou o cruzar, mas a bola desviou na mão do zagueiro do CSP e o árbitro marcou pênalti. Fábio Alves converteu com segurança e abriu o placar para o Belo.

A resposta do CSP veio à altura. Ceará cobrou falta e a bola acertou a trave do goleiro Saulo. Em seguida, em mais uma bola parada, outra vez o Tigre parou na trave. Rodolfo Mol tentou cortar de cabeça e quase marcou um gol contra.

Antes do final da primeira etapa, o Belo voltou a assustar o goleiro Wallace. Fábio Alves cobrou falta e o camisa 1 do Tigre realizou uma bela defesa, evitando o segundo gol do Botafogo-PB.

Vitória garantida

O segundo tempo, por sua vez, não trouxe boas lembranças. Além das poucas chances ofensivas criadas pelos dois times, o gramado encharcado prejudicou a criação de jogadas e poucas vezes os goleiros foram acionados.

Entretanto, o Botafogo-PB foi eficiente. Após jogada criada pelo lado esquerdo do ataque, Adalgiso Pitbull ajeitou para a entrada da área e Rogério chutou forte. A bola ainda desviou na defesa do CSP antes de entrar e garantir a vitória do Belo.

Após o gol, nenhum lance de perigo foi registrado. Desesperado, o CSP se atirou ao ataque, mas não demonstrou eficiência. O Botafogo-PB tentou encaixar contra-ataques, mas também não obteve êxito.