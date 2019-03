Elenco do Treze responde provocações de Diá: "Rumo à Série B, mas do Brasileiro"

A vitória do Treze sobre o Campinense, na noite desta quarta-feira (27), além de livrar o Galo do rebaixamento, trouxe um sentimento de vingança pelas declarações do técnico Francisco Diá antes da partida. O treinador chegou a afirmar que, se dependesse dele, a equipe alvinegra iria jogar a segunda divisão no ano que vem.

Foi a primeira vitória do Treze sobre o Campinense em partidas oficiais com Francisco Diá no comando da Raposa. O técnico chegou a mencionar o Galo ao chamar a equipe alvinegra de "cliente", mas foi surpreendido com a vitória do rival e com a respostas para as declarações.

Utilizando as redes sociais, o Treze publicou uma foto do elenco após o final da partida, ainda no vestiário do estádio Amigão. Na legenda, o clube respondeu a Francisco Diá: "Agora, é rumo à Série B, mas é B do Campeonato Brasileiro, viu?"

Agora, o Treze inicia o planejamento para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O Galo só volta a disputar uma partida oficial no próximo mês, já pela competição nacional.