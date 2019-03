Já classificado na Copa do Nordeste, Botafogo-PB embarca para enfrentar esperançoso CRB

Poucas horas depois de vencer o CSP e garantir a primeira colocação na classificação geral do Campeonato Paraibano, a delegação do Botafogo-PB embarcou para o primeiro de dois jogos que a equipe terá fora de casa. O destino inicial do longo trajeto é a cidade de Maceió, onde o Belo vai enfrentar o CRB neste sábado (30), às 16h, pela Copa do Nordeste.

Após o confronto deste final de semana, o elenco do Botafogo-PB segue para Londrina. Na próxima quarta-feira (3), o Belo terá a missão de reverter o resultado de 2 a 0 sofrido em casa para o Tubarão, que tem a vantagem do empate para a avançar na Copa do Brasil.

Sobre a partida deste sábado, o técnico Evaristo Piza garantiu que o Botafogo-PB entrará em campo com o que tem de melhor e buscará a vitória para assegurar a primeira colocação da Grupo B. O treinador também citou a situação do CRB, que ainda busca a vaga para a próxima fase da Copa do Nordeste

"O CRB precisa do resultado para obter a classificação. Vai jogar tudo nesse jogo. A gente vai buscar encerrar essa primeira fase com a liderança e a invencibilidade. Existe um desgaste. É natural. Vamos recuperar os atletas para que a gente possa fazer um grande jogo no sábado", afirmou o técnico.

O Botafogo-PB vai realizar o último treinamento antes da partida nesta sexta-feira (29). Será a única oportunidade que Evaristo Piza terá de trabalhar a equipe para o confronto diante do CRB.