Justiça bloqueia renda do Clássico dos Maiorais por conta de dívidas do Campinense

Devido a uma decisão judicial, o Campinense não teve acesso ao dinheiro da renda do Clássico dos Maiorais disputado nesta quarta-feira (27), pela décima rodada do Campeonato Paraibano. O jogo terminou com a vitória do Treze por 1 a 0, com gol de Vanger. Os recursos serão revertidos em pagamento de dívidas trabalhistas do clube dos anos de 2007 e 2008.

Segundo a Federação Paraibana de Futebol (FPF), o valor total da renda do confronto de ontem foi R$ 87.830. A determinação judicial foi cumprida com a presença de oficiais de Justiça e de agentes da Polícia Federal.

O presidente do Campinense, Antonino Macedo, afirmou a existência do débito, mas não assumiu nenhuma responsabilidade sobre o fato, além de informar que o clube não sabia da determinação do bloqueio da renda do clássico.

"Esses processos trabalhistas vinham se arrastando na Justiça há algum tempo. Isso é coisa de 2007 e 2008, não é da minha gestão. De repente, chegaram os oficiais de Justiça com a Polícia Federal e levaram a renda. A gente não tinha sido comunicado", disse o mandatário.

O Campinense volta a entrar em campo pelo Campeonato Paraibano no próximo domingo (31), às 16h, no estádio Amigão, em Campina Grande. A Raposa terá pela frente o Atlético-PB no primeiro confronto válido pela semifinal da competição estadual.