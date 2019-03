Cruzeiro vence Deportivo Lara e se isola na liderança do grupo B da Libertadores

O torcedor celeste comemora no Mineirão. O Cruzeiro venceu o Deportivo Lara por 2 a 0, na noite desta quarta feira (27), pela fase de grupos da Copa Libertadores. Rodriguinho abriu o placar logo no início e Jadson fechou a conta no fim do jogo.

Apoiado por sua torcida, o Cruzeiro começou o jogo pressionando o time venezuelano, e logo aos 6 minutos, o aniversariante Rodriguinho, cara a cara com o goleiro, abriu o placar após uma linda jogada de pivô do centroavante Fred. Após o primeiro gol o time da casa passou a trocar passes com pouca objetividade e não levou grande perigo ao gol de Salazar.

O Deportivo Lara, por sua vez, teve muita dificuldade em penetrar a defesa bem organizada do time de Mano Menezes. Tentou algumas jogadas ofensivas, porém não obteve sucesso. Apesar da pouca inspiração dos dois times o Cruzeiro foi melhor em grande parte da primeira etapa.

O segundo tempo veio e o panorama não mudou muito. O time venezuelano passou a ter mais posse de bola no início e criou pouco e não incomodou, enquanto o Cruzeiro manteve sua defesa compacta, e quando foi ao ataque insistiu muito nas jogadas pelo meio, Fred foi bastante acionado.

No fim do jogo, já no apagar das luzes, Edílson faz boa jogada pela direita e cruza para Fred, que apenas escora para Jadson. O volante que entrou no segundo tempo, finaliza de canhota e conta com desvio do zagueiro para fechar a conta no gigante da Pampulha. Esse foi o primeiro gol de Jadson com a camisa do Cruzeiro.

Com a vitória, o Cruzeiro continua liderando o grupo B com folga. São 6 pontos para o time celeste, seguido de Emelec com 2. Huracán é o terceiro com um ponto somado e o lanterna é o Deportivo Lara, também com um ponto.

O próximo duelo do Cruzeiro pela Libertadores é contra o Emelec, dia 3 de Abril, no equador. Jogo válido pela 3ª rodada da fase de grupos da copa.