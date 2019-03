Em jogo muito nervoso, Flamengo bate Fluminense nos acréscimos e se classifica para a final da Taça Rio

Mais um jogo para a história do clássico que "começou 40 minutos antes do nada", segundo Nelson Rodrigues. Nessa quarta-feira (27), Fluminense e Flamengo se enfrentaram no Maracanã, buscando uma vaga na final da Taça Rio.

Em mais um duelo quente, com discussões entre jogadores e arbitragem, que foi protagonista, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1, e enfrentará Vasco ou Bangu na decisão do segundo turno do Campeonato Carioca.

O VAR, em ação mais uma vez, também foi um dos protagonistas da noite, e logo no primeiro lance, foi usado para anular o gol de Leo Santos, ao ver um empurrão de Matheus Ferraz em Rodrigo Caio. A demora do árbitro Marcelo de Lima Henrique em tomar a decisão irritou ainda mais os jogadores tricolores.

A partir disso, a partida ficou muito pegada, com mais bola parada que rolando no Maracanã. Nas poucas chances criadas, o Flamengo teve a primeira grande oportunidade aos 7, quando Uribe saiu na cara do gol, mas Rodolfo fez uma grande defesa. Precisando da vitória, o Rubro-Negro apostava nos ataques em velocidade, mas contava com um dia ruim individualmente da dupla Bruno Henrique e Vitinho, e errava muitos passes.

Após um momento de controle do Fluminense, melhor postado em campo até então, a equipe de Abel Braga conseguiu abrir o placar aos 29: Vitinho bateu sem ângulo para o gol, Rodolfo espalmou nos pés de Bruno Henrique, que rolou para Renê chegar enchendo o pé de fora da área, e marcar um golaço, 1 a 0.

O gol rubro-negro pilhou ainda mais os tricolores, que perderam a organização tática e passaram a ver o Rubro-Negro bem mais próximo de ampliar. Aos 36, Uribe recebeu um lançamento espetacular de Rodrigo Caio, e cruzou para Bruno Henrique perder sem goleiro, mas o camisa 9 estava em posição irregular.

Quatro minutos depois, Vitinho cobrou escanteio na cabeça de Bruno, que tocou no cantinho e Rodolfo voou para espalmar. Após presente de Gilberto, Uribe teve outra chance de marcar, mas novamente parou no goleiro tricolor.

Aos 45, a melhor chance do Flu na primeira etapa: Yony puxou contra-ataque e tocou para Ganso, que levou para a canhota e bateu colocado, muito perto do gol de Diego Alves. Aos 49, Bruno Henrique entrou de maneira violenta em Gilberto e recebeu o cartão vermelho de forma direta, no último momento do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o Tricolor partiu em busca do empate que lhe bastava, e pressionou o Flamengo no campo defensivo. Porém, a única chance criada, nos 10 minutos iniciais, foi um chute desviado de Ganso, onde Léo Duarte salvou de maneira providencial. Aos 12, o VAR entrou em ação para analisar uma dividida entre Léo e Everaldo, e o árbitro marcou pênalti, irritando os rubro-negros.

Na cobrança, Yony González deslocou Diego Alves e empatou o clássico, enlouquecendo os tricolores no Maracanã, 1 a 1. O gol animou a equipe de Diniz e abateu a do Abel. Na sequência, o colombiano arrancou pela esquerda e cruzou, mas Bruno Silva não conseguiu finalizar para o gol. Apático depois de levar o empate, o Rubro-Negro só reagiu aos 27, quando Lucas Silva arriscou de longe e Rodolfo bateu roupa.

Aos 30, Abel colocou Arrascaeta e mudou o jogo para o Flamengo. O uruguaio, que viajou do outro lado do mundo até o Rio e pediu para ser relacionado, clareou as jogadas ofensivas rubro-negras. Aos 33, lançou Pará que cruzou, Allan se atrapalhou sozinho e a bola bateu em seu braço, mas o jogo seguiu.

Três minutos depois, Gilberto tabelou com Ganso e cruzou na cabeça de Yony, mas o colombiano mandou no travessão rubro-negro. Na reta final, o Rubro-Negro partiu para o abafa e até Léo Duarte virou atacante, mas a equipe da Gávea apenas cruzava para a área.

Em um desses cruzamentos, com Diego Alves fora do gol, o Fluminense armou um contra-ataque que poderia ter sido fatal, mas Renê salvou na hora exata da conclusão e impediu o segundo gol. Mal sabia o lateral que, no minuto seguinte, Lucas Silva seria derrubado por Leo Santos na área e o Flamengo teria a chance de ouro de se classificar na cobrança de pênalti.

Com uma frieza impressionante, Éverton Ribeiro cobrou no canto esquerdo e deu a classificação para o Flamengo. Durante a comemoração, Ganso reclamou com a arbitragem e foi expulso. A partir disso, uma nova confusão foi armada e a partida terminou sem que o Tricolor tivesse uma nova oportunidade de buscar o empate.

Em um jogo 'esvaziado' pelos dirigentes, o Fla-Flu dessa quarta entrou para a história do clássico mais charmoso do Brasil. No próximo domingo (31), o Rubro-Negro enfrentará Bangu ou Vasco na decisão da Taça Rio, no Maracanã.