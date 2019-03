Diniz ressalta emocional após derrota do Fluminense no fim: “Pesou um pouco”

Não foi uma noite feliz para o time do Fluminense. Mesmo com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, o time de Fernando Diniz não teve uma boa atuação e acabou sendo derrotado pelo Flamengo por 2 a 1 já nos acréscimos, na semifinal da Taça Rio. Com um gol anulado pelo VAR logo no primeiro minuto de jogo, os jogadores do Fluminense pareceram ficar mais nervosos para o restante da partida, mas para Diniz não foi esse lance que determinou a atitude dos seus comandados mais enérgica.

"O lance foi no começo... Depois que as coisas acontecem, a análise é mais fácil. Não sei se o gol anulado deixou o time nervoso. O bandeirinha, aparentemente, levantou apontando impedimento, mas acharam uma falta. Eu não vi o lance ainda para dar a minha opinião se foi falta ou não. Não acho que esse lance nos desequilibrou no jogo."

O Tricolor voltou para o segundo tempo perdendo de 1 a 0, mas com um jogador a mais devido a expulsão do atacante Bruno Henrique no final da primeira etapa. Empatou o jogo de pênalti convertido por Yony González, mas mesmo assim não conseguiu impor o seu jogo e isso foi comentado por Diniz.

"Eles fizeram uma pressão bem feita e agente errou muito. Depois que a gente fez o gol, estranhamente nosso time recuou. Isso não foi pedido, e a gente não costuma fazer isso. Achei que a parte emocional pesou um pouco. A gente ficou esperando o jogo terminar, segurando o 1 a 1. Mesmo com a pressão deles, não tinham chance de gol. A gente teve, a gente levou mais perigo. Teve a bola na trave e outra situação de contragolpe que iniciou 5 contra 2. Eles tiveram muitas faltas laterais e levaram perigo na bola pelo alto. O jogo terminou 2 a 1... Não dá para falar que o resultado foi injusto. Temos de dar parabéns ao Flamengo. Levantar a cabeça e seguir adiante."

Para disputar a semifinal geral do Campeonato Carioca, o Flu torce para que o Vasco não seja campeão da Taça Rio, mas o técnico tricolor prefere esperar e pensar no que ele tem de concreto no momento.

"Tem o Flamengo e o Bangu... Eu acho o seguinte. Para mim... Temos de pensar agora é no próximo compromisso, que é a Luverdense. Não tem de ficar imaginando o que vai ocorrer. Vamos esperar os jogos acontecerem. Temos de esperar o jogo acontecer. O que a gente tem de concreto é isso. Se a gente não tiver mais o Carioca, temos de pensar na Copa do Brasil. É uma situação muito chata. É um time faz um grande ano, com erros e acertos, e está se encontrando após começar muito desacreditado. Vamos esperar com expectativa, acreditando que estaremos na semifinal e chegar à final do Carioca. O ano não para. Vamos preparar o time para isso."

Outras respostas de Diniz

Pior atuação?

"A gente não conseguiu jogar bem, mas isso tem muito mérito do Flamengo. Soube nos marcar. Isso serve de experiência. Toda a vez que isso acontece é uma possibilidade de melhorar o time. Vamos fazer isso. Estou contente por tudo o que fizemos até hoje. Jogos como esses servem para a gente poder tirar lições. Vou rever o jogo, achar os erros e ver o que pode ser feito para melhorar."

Batedor de pênalti

"Os jogadores treinam. No momento, Luciano, o batedor oficial, achou que Yony poderia bater. Está tudo certo. "

Léo Santos

"Perguntei se ele tinha feito o pênalti. Foi só isso. Ele falou que tinha errado, que tinha feito o pênalti. Está tudo certo."

Expulsão do Ganso

"Ganso estava um pouco à frente, mas o quarto árbitro foi muito criterioso e arrumou uma confusão desnecessária. Não ia mudar nada a posição dele, estar um passo na frente do campo na saída de bola. Não sei o que aconteceu, se o Ganso falou algo. Não posso defender sem saber o que ocorreu. Achei que era um lance mais controlável, talvez tenha faltado experiência para não chamar atenção. O juiz não expulsa todo mundo que fala algo, se não o jogo terminaria 5 contra 5. Não estou defendendo o Ganso, mas o lance não mudaria nada na história do jogo."