Fortaleza vence Guarany e Ceará empata com Floresta nos jogos de ida da semifinal Cearense

Aconteceu na noite desta quarta-feira (27), as partidas da ida da semifinal do Campeonato Cearense. O Fortaleza foi até Sobral e venceu o Guarany fora de casa por um placar simples de 1 a 0. No outro duelo, Floresta e Ceará empataram em 2 a 2, numa partida emocionante até o final, levando a decisão para o Castelão.

Floresta 2 x 2 Ceará

Jogo muito movimentado do início ao fim, onde os mandantes saíram na frente no final do primeiro tempo, após passe de Alisson para Renê, que só fez empurrar a bola para o gol alvinegro. O segundo gol do Floresta saiu na metade da etapa final, onde Marconi cruzou da entrada da área para Tavares finalizar de cabeça no canto do goleiro do Ceará. A resposta do vozão foi rápida, cinco minutos depois Felipe Silva cruzou na área e a a bola sobrou para Samuel Xavier diminuir o placar. O empate veio no final do jogo, após o chute de primeira de Carleto no passe de Wescley No final do jogo, o Ceará ainda tentou a virada, mas o Floresta conseguiu segurar o placar.

Guarany de Sobral 0 x 1 Fortaleza

Jogando em Sobral, o Fortaleza bateu o Guarany por um placar simples, mas não faltou chances durante o jogo. Os visitantes fizeram o gol aos 17 minutos com Osvaldo, após pegar o rebote do goleiro Douglas, que fez diversas defesas importantes durante a partida. Além disso, o Fortaleza ainda acertou a trave duas vezes, uma em cada tempo. O Leão do Pici ainda teve um pênalti anulado pela arbitragem, após Ederson ter sido derrubado por Lucão dentro da área, no qual o árbitro voltou atrás.

(Foto: Pedro Alves)

Regulamento: como Ceará e Fortaleza fizeram as melhores campanhas do Estadual, os dois têm a vantagem de jogar por placares equivalentes, ou seja, outro empate entre Ceará e Floresta, o Ceará avança. O Fortaleza pode perder até por um gol de diferença que mesmo assim jogará a final.

As partidas de volta das semifinais acontecem em abril. No dia 3, Fortaleza recebe o Guarany de Sobral, no Castelão, às 21h30. Ceará e Floresta volta a se enfrentar só dia 10, também às 21h30 e no Castelão.