Vagner Mancini elogia garotos do São Paulo e frisa: "Coletivo está fazendo a diferença"

Foram duas vitórias nas quartas, o que garantiu a classificação do Tricolor para a semifinal do Campeonato Paulista. A vitória desta quarta-feira (27), 1 a 0 sobre o Ituano, mostrou o quanto o São Paulo depende dos jovens, da base são-paulina.

Vagner Mancini reconhece isso e durante usa coletiva após a partida exaltou mais uma vez a qualidade de atletas como Antony, Igor Gomes, Liziero e Luan.

"Eles acabaram dando o respaldo necessário para toda a equipe jogar. Estamos falando de um meio de campo de garotos. Luan, Liziero, Igor Gomes, Antony um pouco deslocado do setor... São atletas que jogaram muito tempo juntos na base. A alma desse time é uma alma jovem, que está correndo mais, que tem hoje em diversos momentos do jogo, onde tinha um jogador do Ituano, tinha dois ou mais do São Paulo. Sentimos um pouco falta disso antes, essa vontade de se superar."

E a boa apresentação da equipe volta justamente quando os atletas da base Tricolor assumem as responsabilidade de conduzir a equipe. Mancini foi categórico.

"Hoje tenho que falar do coletivo. O coletivo está fazendo a diferença. É importante que seja dito para que possa chegar fortalecido à semifinal. Não quer dizer que o São Paulo vai ter vida fácil, até mesmo porque essa equipe tem que maturar mais, tem que voltar a vencer clássicos, que é uma coisa que incomoda o torcedor e a gente. Tudo ao seu tempo. Mas acho que a resposta nesses dois últimos jogos foi significativa. Acho que o São Paulo tem tudo para entrar em uma semifinal em igualdade de condições com as outras equipes."

Alexandre Pato

O técnico também comentou a chegada do atacante Alexandre Pato, anunciado hoje (27) pelo São Paulo. Mancini disse que o atleta se identifica com o clube.

"Estamos de braços abertos à espera dele... Ficamos felizes que ele esteja recuperado. A partir do instante que o Pato chegar, ele vai ser um ponto positivo porque tem história linda de vida de futebol, um cara agregador de grupo. Nessa reta final ele vai ajudar muito nesse sentido. Posterior a isso, vamos entrar em outro planejamento, que será o Brasileiro. Acredito muito no Pato. Sabe jogar futebol, sabe fazer gol. Ele tem identificação muito grande com o São Paulo. Isso é muito importante."

Palmeiras ou Santos?

Com a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista, o São Paulo já sabe que terá um clássico pela frente. Resta saber quem será o adversário Tricolor, já que o resultado da partida entre Corinthians e Ferroviária definirá os cruzamentos.

Em caso de vitória do Timão ou vitória da Ferroviária, o São Paulo enfrentará o Palmeiras. Caso a Ferroviária avance nos pênaltis, o Santos será o adversário. Mesmo com a fase atual, Vagner Mancini deixou claro que não há favoritos.

"Eu acho que favoritismo neste jogo não existe. De um lado há uma camisa pesada, grande. Do outro também há. O São Paulo vive um bom momento, mas não o leva a ser favorito em um clássico. Acho que do outro lado também."