Com gol de Liziero, São Paulo derrota Ituano e se classifica para semifinais do Paulistão

Ituano e São Paulo se enfrentaram, nesta quarta-feira (26), pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Jogando a partida da volta, no Estádio Novelli Júnior, o Tricolor derrotou o Galo por 1 a 0, com gol de Liziero, e garantiu vaga às semifinais da competição.

O São Paulo teve controle sobre o jogo na primeira etapa. Com boa marcação, o Tricolor neutralizou as principais jogadas de ataque do Ituano, mas não teve força ofensiva. Nenhuma das equipes tiveram chances reais de gol no primeiro tempo.

O primeiro “susto” na partida foi gerado pelos visitantes. Aos 42 minutos, Antony foi lançado em contra-ataque, avançou e cruzou para área. Na hora de finalizar, Hudson furou e, quando a bola chegaria para Pablo, o zagueiro Léo Santos se esticou inteiro e interceptou o lance. Aos 44, foi a vez do Ituano chegar. Pela direita, Morato se livrou da marcação de Reinaldo e mandou para Ricardo Silva na área, mas Pablo, de cabeça, cortou e mandou para escanteio.

O segundo tempo começou diferente dos primeiros 45 minutos. Aos 3, Martinelli recebeu bom passe de Corrêa na grande área, girou para finalizar, mas pegou mal na bola e chutou fraco para o gol. Aos 10, mais uma chance do Ituano. Ramon, que estava dentro da área, recebeu cruzamento da direita e, sem marcação, cabeceou firme, mas no meio do gol, e Tiago Volpi defendeu com tranquilidade.

Aos 26 minutos saiu o primeiro e único gol do São Paulo na partida. Antony recuperou a bola no meio de campo, arrancou pela direita e cruzou para Pablo, que finaliza em cima da defesa do Ituano. Na sobra, Liziero finalizou de primeira, com o pé direito, no canto de Pegorari. O Galo quase empatou na sequência. Gui Mendes avançou pela direita e arriscou uma de fora da área, mas a bola saiu pelo lado direito do gol, raspando na trave.

Classificado para as semifinais do Campeonato Paulista, o São Paulo ainda não conhece seu adversário na competição. A tendência é que enfrente Palmeiras ou Santos na próxima etapa.