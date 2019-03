Buscando surpreender, Boa Esporte recebe Atlético-MG na semifinal mineira

O Boa Esporte encara o Atlético-MG, neste sábado (30), às 18h, no Estádio do Melão, em Varginha, pela primeira partida da semifinal do Campeonato Mineiro.

Enquanto o Galo busca sua 13ª final consecutiva, o Boa, já campeão do interior, busca a primeira na sua história. Na fase de grupos, o alvinegro venceu o time de Varginha por 5 a 0.

ATLÉTICO

O Atlético deve ir a campo com poucas mudanças em relação a partida da quartas de final, contra o Tupynambás. O lateral-direito Guga deve ser mantido no time titular e o volante Adilson não deve retornar ao time, já que ainda recupera de lesão no joelho direito. Sendo assim, a dupla de volantes será formada por Zé Welison e Jair.

Uma possível novidade no time atleticano é a entrada de Maicon Bolt na vaga do uruguaio Terans, que teve a oportunidade de iniciar entre os 11 nas últimas duas partidas, mas não conseguiu agradar Levir Culpi.

Provável escalação: Victor; Guga, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Zé Welison e Jair; Luan, Cazares e Maicon Bolt; Ricardo Oliveira.

BOA ESPORTE

O Boa Esporte vem embalado para a partida contra o Atlético. Invicto a quatro partidas, sendo três vitórias e um empate, esse uma nos pênaltis, a equipe de Varginha está confiante com uma possível vaga na final.

Gindré e Gustavo Henrique são as principais esperanças de gols da equipe do interior. Com seis gols cada, os atacantes do Boa estão a apenas dois gols do artilheiro do campeonato, Alerrandro, do Atlético. Os mandantes ainda contam com um bom retrospecto jogando com o Atlético em Varginha. Até hoje foram apenas dois jogos, sendo uma vitória do Boa e um empate.

Provável escalação: Renan Rocha; Chiquinho Alagoano, Fernando Fonseca, Ferreira e Tsunami; César Sampaio, Claudeci e Edenilso; Jayme, Kaio Cristian e Gustavo Henrique