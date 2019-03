Após polêmicas no Fla-Flu, FERJ muda local do VAR no Maracanã

Após o clássico Fluminense x Flamengo, pela semifinal da Taça Rio, ser recheado de polêmicas em torno do VAR a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro decidiu que mudará a posição do monitor do árbitro de vídeo no Maracanã.

A medida será válida já para Vasco x Flamengo, final do segundo turno do Campeonato Carioca, no domingo (31) às 16h. O monitor, que estava localizado entre as áreas técnicas, na frente do túnel que leva aos vestiários do estádio, passará para o lado oposto, em informação divulgada pelo "O Globo".

Na última quarta-feira (27), o VAR foi solicitado por Marcelo de Lima Henrique em, pelo menos, cinco lances polêmicos, incluindo os pênaltis marcados e o gol anulado do Fluminense, no minuto inicial de partida. O árbitro foi observar pessoalmente em duas oportunidades.

Além disso, enquanto o juiz observava os lances na tela, as comissões técnicas e os jogadores tentavam pressionar na decisão final. Para o presidente da comissão de arbitragem da FERJ, Jorge Rabello, esse é o principal problema a ser corrigido na implantação do árbitro de vídeo, começando pelo exemplo dos treinadores:

"A questão de civilidade e educação em relação ao VAR tem que mudar. É humanamente impossível o árbitro trabalhar dessa forma. E o mau comportamento tem exemplo nas comissões técnicas. A tropa reflete o comandante. O exemplo vem e cima. É um contexto que vem de muito tempo", e completou: "É uma questão educacional e cultural. O comportamento dos jogadores tem sido debatido ao longo dos anos. É uma coisa sem fim, que vem de antes do processo VAR. O árbitro está sempre cercado em qualquer decisão. Sempre quatro, cinco. Se o árbitro ficar punindo a todos, o jogo vai acabar antes da hora. A questão do comportamento começa na base. Para combater isso, há duas opções. Uma é corretiva, dando cartão pra todo mundo. A outra, que é a mais lógica, é preventiva, no sentido de técnicos e jogadores chegarem a um consenso".